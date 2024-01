LVBP: ¡Partidazo en el Monumental! Leones iguala las acciones ante Tiburones (En vivo)

Sábado y domingo de enfrentamiento entre Leones del Caracas y Tiburones de La Guaira, ¿hay algo mejor que eso para los fanáticos del beisbol venezolano? Para esta ocasión, el segundo asalto se disputa en el estadio Monumental Simón Bolívar.

La primera vuelta del Round Robin fue dominada en su totalidad por el conjunto escualo, que ganó sus cuatro compromisos de gran manera. Justamente, en la jornada de ayer derrotaron sin muchas complicaciones al elenco capitalino para mantenerse como únicos líderes en la tabla de posiciones.

Con la finalidad de recortar distancias, los dirigidos por el manager José Alguacil tratarán de quitarle el invicto a unos Tiburones que viven su mejor momento de la temporada 2023-2024 de la LVBP.

Lineup Tiburones de La Guaira

Lineup Leones del Caracas

Incidencias del juego

Inning 1 (parte alta): Brayan Rocchio pega sencillo con línea a jardinero central. Maikel García pega sencillo con línea a jardinero central. Leonardo Reginatto se poncha sin tirarle. Wilson García batea rodado de out a segunda base. Yasiel Puig batea rodado de out a campo corto.

Tiburones 0 - Leones 0

Inning 1 (parte baja): Harold Castro batea rodado de out a campo corto. José Rondón batea elevado de out a campo corto. Freddy Fermín pega doble con elevado a jardinero central. Aldrem Corredor batea rodado de out a segunda base.

Tiburones 0 - Leones 0

Inning 2 (parte alta): Luis Torrens batea rodado de out a campo corto. Danry Vásquez pega doble por regla a jardinero izquierdo. Franklin Barreto batea para out forzado en tercera. Ehire Adrianza batea rodado de out a segunda base.

Tiburones 0 - Leones 0

Inning 2 (parte baja): Balbino Fuenmayor pega sencillo con rodado a jardinero izquierdo. Wilfredo Tovar batea rodado para doble matanza. Oswaldo Arcia batea rodado de out a lanzador.

Tiburones 0 - Leones 0

Inning 3 (parte alta): Brayan Rocchio pega doble con elevado a jardinero central. Maikel García es out con toque de sacrificio. Leonardo Reginatto batea rodado de out a tercera base. Wilson García recibe pelotazo. Yasiel Puig batea elevado de out a jardinero derecho.

Tiburones 0 - Leones 0

Inning 3 (parte baja): Jhonny Pereda recibe base por bolas. Gabriel Noriega batea rodado de out a lanzador. Harold Castro se poncha tirándole. José Rondón se poncha tirándole.

Tiburones 0 - Leones 0

Inning 4 (parte alta): Luis Torrens batea rodado de out a campo corto. Danry Vásquez se poncha sin tirarle. Franklin Barreto se poncha tirándole.

Tiburones 0 - Leones 0

Inning 4 (parte baja): Freddy Fermín batea rodado de out a lanzador. Aldrem Corredor se poncha tirándole. Balbino Fuenmayor batea elevado de out a jardinero central.

Tiburones 0 - Leones 0

Inning 5 (parte alta): Ehire Adrianza pega sencillo con línea a jardinero derecho. Brayan Rocchio batea rodado de out a segunda base. Maikel García pega doble con rodado a jardinero derecho, Adrianza anota. Balk del lanzador, García a tercera. Leonardo Reginatto se poncha tirándole con lanzamiento desviado, García anota, Reginatto a primera. Wilson García batea elevado de out a jardinero izquierdo. Yasiel Puig pega doble con línea a jardinero izquierdo. Miguel Rodríguez reemplaza a Jhoulys Chacín. Luis Torrens se poncha tirándole.

Tiburones 2 - Leones 0

Inning 5 (parte baja): Wilfredo Tovar pega doble con elevado a jardinero izquierdo. Oswaldo Arcia batea elevado de out a jardinero derecho, Tovar avanza a tercera. Lanzamiento desviado del lanzador, Tovar anota. Jhonny Pereda pega sencillo con línea a jardinero central. Gabriel Noriega batea para doble matanza.

Tiburones 2 - Leones 1

Inning 6 (parte alta): Miguel Socolovich reemplaza a Miguel Rodríguez. Danry Vásquez batea rodado de out a segunda base. Franklin Barreto recibe base por bolas. Ehire Adrianza batea elevado de out a jardinero derecho. Brayan Rocchio recibe base por bolas. Maikel García batea rodado para our forzado.

Tiburones 2 - Leones 1

Inning 6 (parte baja): Emilker Guzmán reemplaza a Ricardo Pinto. Harold Castro batea elevado de out a jardinero izquierdo. José Rondón se poncha tirándole. Freddy Fermín recibe base por bolas. Elvis Araujo reemplaza a Emilker Guzmán. Aldrem Corredor recibe base por bolas. Balbino Fuenmayor batea elevado de out a primera base.

Tiburones 2 - Leones 1

Inning 7 (parte alta): Rubén Alaniz reemplaza a a Miguel Socolovich. Leonardo Reginatto batea rodado de out a segunda base. Wilson García batea elevado de out a jardinero derecho. Yasiel Puig pega sencillo con rodado a jardinero izquierdo. Luis Torrens se poncha tirándole.

Tiburones 2 - Leones 1

Inning 7 (parte baja): Pedro Rodríguez reemplaza a Elvis Araujo. Wilfredo Tovar recibe base por bolas. Oswaldo Arcia recibe pelotazo. Jhonny Pereda batea para doble matanza. Lanzamiento desviado del lanzador, Tovar anota. Gabriel Noriega batea rodado de out a campo corto.

Tiburones 2 - Leones 2

Inning 8 (parte alta): En desarrollo...