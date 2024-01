LVBP: Esto dijo José Alguacil sobre el despertar ofensivo de Balbino Fuenmayor (+Video)

Cuando el pasado 30 de diciembre se realizó el draft de refuerzo y sustituto para el Round Robin, al momento de hacer su segunda escogencia, Leones del Caracas se tomó al menos un par de minutos para decir el nombre de ese pelotero; luego de tomar en primera instancia al cerrador Anthony Vizcaya, se pensó podían decantarse por un lanzador abridor, sin embargo, lo hicieron por un toletero.

Considerando la alta potencia del ataque melenudo, donde el 9no en la alineación se llevó el título de bateo en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), para algunos seleccionar a un bateador en cierta medida carecía de sentido, más al tomar en cuenta las carencias reales en la rotación de iniciadores.

Esa realidad está ahí latente, pero como suele decirse, el tren de las oportunidades pasa una sola vez, y a los capitalinos se les dio la ocasión de añadir a uno de los paleadores más importantes que se haya visto en las postemporadas del circuito, Balbino Fuenmayor, hombre de amplísima experiencia en la recién era dorada de los Caribes de Anzoátegui, con presencia en 12 eneros consecutivos.

Una de las razones que revistieron de lógica esta escogencia, fueron los retrasos de trámites para la visa del conocido Harold Ramírez que han envuelto en misterio una posible fecha de llegada. Pero más allá de eso, desde el primer momento el mánager José Alguacil colocó a “Balbineitor” como el 4to toletero del line up caraquista, no obstante, en las primeras de cambio los resultados no fueron los esperados, pues el carabobeño falló en 10 turnos consecutivos con par de ponches y 3 compañeros dejados en circulación.

Las tempestades no son perpetuas, y desde su tercer turno al bate en el juego de este viernes contra Cardenales de Lara, Fuenmayor rompió el celofán tras despachar sencillo que comenzó el rally de los Leones con 2 anotaciones que solo los dejaron en desventaja de 1 rayita, 4x3. Ya en el inning 11 el mismo Balbineitor prendió la mecha tras sonar hit, fue reemplazado por Teodoro Martínez y aunque este fue retirado en jugada de selección, eventualmente Lara se quedó en el campo tras pecado en tiro del campocorto Jermaine Palacios al intentar dar forma a un dobleplay.

Así, las cosas comenzaron a mejorar para el sustituto de los melenudos, algo que este sábado destacó el piloto Alguacil:

“Son dos juegos, ayer (viernes), vimos que pudo contribuir, para eso lo trajimos aquí. Le quitamos un poquito de presión, en la misma lo sacamos de cuarto bate para que no se sienta con presión, sabemos que es un jugador que ha estado en la Final, pero viene a una casa nueva y en poco plazo tiene que adaptarse, ayer fue el primer día donde contribuye, pudimos ver que todos los compañeros lo recibieron con una buena alegría, esperemos siga siendo el caso, por algo está aquí y que contribuya para dar los pasos que necesitamos”.

Como parte de los Caribes de Anzoátegui, Balbino Fuenmayor participó en 12 postemporadas consecutivas entre las 2010-2011 y la 2021/2022, período en el que formó parte de 4 versiones que alcanzaron el título.