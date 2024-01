LVBP: Leonardo Reginatto: “Sobre mi bateo no trato de cambiar nada”

Antes y durante su 3cer encuentro en el Round Robin, los Tiburones de La Guaira han mostrado el mejor ataque en esta etapa del certamen 2023/2024 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), y en ese accionar aparece con tinta indeleble la firma de Leonardo Reginatto, misma que estampó como el importado de más alto rendimiento ofensivo en la Ronda Eliminatoria.

Y es que no conforme con haber dejado promedio de .344 y empujar 46 anotaciones (el mejor en ambas entre foráneos), el brasileño se presentó a la jornada de este viernes con .400 en average (también el más alto del grupo de extranjeros) y lo más importante, con unos escualos encaminados a ampliar su invicto a 3-0.

Para él ni el circuito ni esta etapa le son ajenas, ya cuenta con esa experiencia cuando alcanzó el título hace par de años con Navegantes del Magallanes; en la 2021/2022 bateó .314 en la primera etapa y .345 antes previo a la Gran Final.

Previo al duelo contra Bravos de Margarita, la marca Meridiano conversó con el recio toletero derecho sobre los pormenores de esa alta línea de producción y su análisis sobre estos Tiburones que van con todo por la ansiada coronación

“Sobre mi bateo no trato de cambiar nada, solo hacer la misma rutina, me gusta batear todos los días y trabajar con Ender (Chávez, coach), creo que la clave está en la consistencia; sé que el Round Robin se ve diferente pero es el mismo beisbol aunque la intensidad cambia un poco, aun así uno no debe cambiar su juego, si trata de hacer demasiado las cosas podrían no salir”.

Dicho en criollo, la alineación de La Guaira es un carro de leña, ahí casi cualquiera puede estar en la parte media ¿En cuál de ellas prefieres estar?

“En los últimos años de mi carrera he tenido la oportunidad de que el mánager me mueva a lo largo del line up, por eso no siento tanta diferencia, las cosas cambian un poco aquí en cuanto a poder remolcar carreras porque los primeros normalmente han sido Maikel (Acuña), Cedrola (Lorenzo) o Acuña (Ronald), pero igual las oportunidades son buenas como sexto, porque Wilson García y Yasiel Puig (normalmente 4to y 5to bate) llegan mucho a la base.

En el Round Robin 2022 te fue muy bien con un Magallanes que terminó campeón ¿Cómo ves a estos Tiburones en comparación a ese elenco?

“Aquel es uno de los momentos más bonitos que he tenido. Ahora con La Guaira al principio no todos estuvimos al 100, desde la mitad de la temporada se hicieron muchos ajustes y hemos jugado mejor, las victorias han llegado; si mantenemos ese mismo camino, en el que la ofensiva produce, el pitcheo abridor más de relevo funciona, tenemos todo para llegar a la Final y lograr el campeonato, eso fue lo que pasó hace dos años con los Navegantes”.

Una buena parte del público sabe eres brasileño, pero también muchos desconocen lo muy fluido que es tu castellano ¿Cómo aprendiste?

“Desde que firmé en Brasil (2009) jugué en la Sumer League de Venezuela (afiliada al sistema MLB), era el único que hablaba portugués, por lo que aprendía el castellano o no hablaba con nadie (Risas). Poco a poco entendí, pregunté mucho; al viajar a Estados Unidos estuve con muchos latinos y con ellos también aprendí este idioma y el inglés también, me gusta estudiar, aprender hasta tener un buen nivel”.

Entonces los idiomas se te dan con facilidad, al terminar con el beisbol estás en condiciones de hacer carrera como traductor

“También (risas), es una buena profesión para utilizar todos estos conocimientos (risas).