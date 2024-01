LVBP: Jojanse Torres se ha convertido en el candado del cuerpo de relevistas de Tiburones de La Guaira (+Declaraciones)

Estadio Monumental, La Rinconada.- En este Round Robin de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, Tiburones de La Guaira se ha mostrado como el equipo más sólido al bate y en el pitcheo. El mánager Ozzie Guillén ha tenido en el bullpen a una figura importante como Jojanse Torres, que ha sido el cerrador del conjunto en estos primeros cuatro compromisos de la postemporada para los litoralenses.

Torres, de 28 años, se ha subido a la lomita en todos los encuentros de los escualos y tiene una efectividad inmaculada en cuatro innings, un salvado, solo ha permitido tres hits, ha dado tres boletos y ha ponchado a un bateador. Además, tiene un WHIP de 1.50 en estos playoffs. En la campaña regular, el dominicano tuvo 12 salidas en las que logró seis salvamentos, con una efectividad de 3.00 en 12 entradas lanzadas y recibió cuatro rayitas.

Con estos números, el diestro se ha mostrado como la opción más sólida del cuerpo de relevistas litoralenses para ser el encargado de llegar al noveno episodio y darle la victoria a su equipo.

Control y dominio

El serpentinero comentó que una de las características que más trabaja en su juego es mantener el control de sus lanzamientos, sin importar el contexto de lo que está sucediendo en las gradas con los fanáticos. En su última salida ante Leones del Caracas, el lanzador se mostró sólido y confiado para poder sacar el último inning, logrando ponchar a Wilfredo Tovar teniendo a hombres en primera y tercera base.

"Es una cosa que siempre le he pedido a Dios en oración: controlar. Controlar, ser paciente. En un sentido, no me importan los fanáticos. Yo tengo que enfrentar un juego y, gracias a Dios, los fanáticos son fanáticos. Siempre me enfoco aquí en el terreno. Ellos están en las gradas para darnos apoyo, para que nosotros echemos b***, pero nosotros estamos en el terreno", dijo el dominicano sobre la presión de jugar frente a más de 20 mil personas como en el último compromiso ante los melenudos. También se mostró agradecido por las oportunidades que ha tenido en el equipo de La Guaira con Guillén como el mánager, quien ha tenido mucha confianza en traerlo al plato para que sea el cerrojo de los escualos.

Además, destacó el trabajo de Luis Torrens, quien llegó como refuerzo desde Navegantes del Magallanes y ha tenido un efecto inmediato en el equipo litoralense como el receptor titular. "Es un tipo veterano que nos ayuda a nosotros como pitchers. Nosotros no lo sabemos todo y es un tipo que siempre va ahí a dictar los pitcheos. En cada situación, nos vive ayudando y es increíble", manifestó.

Experiencia en el cuerpo técnico

Torres está a la disposición de Guillén, pero el coach de pitcheo es Carlos "El Toro" Zambrano, quien jugó en las Grandes Ligas y es uno de los grandez lanzadores de la historia del béisbol venezolano. "Es increíble. Es un tipo veterano que ha jugado más béisbol que yo. Eso está claro. El coach siempre está ahí, ayudándonos, llevándonos para llevarnos a ser mejor como persona y como atletas", expresó.

"Lo que estoy viviendo en Venezuela, primera vez que lo vivo, pero gracias a Dios he podido controlar mis emociones, no salir del juego, no salir del contexto. Hay mucha gente que no le gusta la adrenalina con la que yo picho. Esa es mi adrenalina de juego", puntualizó Torres por su euforia a la hora de lograr finalizar sus presentaciones de manera exitosa.