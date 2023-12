LVBP: ¡Sentimientos a flor de piel! Mira las declaraciones de Melvin Mora luego de su exaltación al Salón de la Fama venezolano (+Video)

Para hablar de los mejores peloteros que ha dado Venezuela entre ellos, sin dudas, se debe mencionar a Melvin Mora que dejó un legado enorme tanto en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) como en las Grandes Ligas, tanto es así que fue exaltado al Salón de la Fama de la pelota rentada en Venezuela y ya esta en el de sus Orioles de Baltimore.

Precisamente, sobre esto habló Mora para Meridiano quien hizo acto de presencia en el estadio Monumental para el Juego de las Estrellas en el cual fue uno de los encargados de realizar el primer lanzamiento.

“Yo no me esperaba eso, cuando veo todo eso y veo la estatua de nosotros allí pegada. Hay una emoción de Baltimore si es verdad ya estamos allá pero cuando te exaltan en tu país eso es increíble porque es tu gente, es tu país por eso la emoción era muy fuera, el primero que cayó fue Santana llorando y el segundo fui yo”, comentó entre risas el gran ex pelotero criollo.

Recordemos que Mora es una de las grandes leyendas de Navegantes del Magallanes con quienes jugó durante 15 temporadas, siendo un ídolo para toda la afición eléctrica y logró cosechar tres títulos de campeón 1993, 1995 y 1996, su promedio de por vida fue de .272.