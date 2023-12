LVBP: Así fue la exaltación de Johan Santana y Melvin Mora al Salón de la Fama del Beisbol Venezolano (+Video)

Este domingo 17 de diciembre se realizó en el Salón de la Fama del Beisbol Venezolano la exaltación de los peloteros Melvin Mora y Johan Santana.

En medio de un ambiente sumamente familiar y emotivo, Mora y Santana miembros de la Clase 2022 del Templo Sagrado, compartieron durante poco más de una hora distintas anécdotas con los presentes, repasando varios momentos desde que fueron firmados hasta que decidieron colocarle punto y final a sus impecables trayectorias en la pelota.

“Los sueños, cuando los llevas en el corazón y haces las cosas con ganas, se pueden lograr. Cuando te entregas, muchas metas se pueden alcanzar no sólo en el beisbol, sino en la vida”, expresó Santana, luego de recibir el oleo con su rostro y el uniforme del Magallanes “Las carreras de Melvin y yo fueron eso. En mi caso, un gochito que salió de Tovar en el año 1995 y llegó a Valencia con la organización de los Astros de Houston, con un sueño de querer ser un jugador de beisbol en las Grandes Ligas, a pesar de que se decía que los gochos no jugaban beisbol. Eso ya quedó atrás”.

Santana fue uno de los mejores abridores venezolanos en la historia, logrando además una carrera brillante en las Grandes Ligas. Durante 12 temporadas, dejó récord de 139-78, con efectividad de 3.20 y WHIP de 1.13 en 2025.2 innings lanzados, con 1988 ponches.

Luego de las palabras de Johan Santana, llegó el turno de la exaltación de Melvin Mora quien estuvo acompañado por una gran cantidad de familiares que viajaron hasta la capital carabobeña para presenciar el acto del pelotero nacido en Agua Negra, estado Yaracuy.

“Le dedico esto a mi hija Rebeca”, soltó el yaracuyano previo a verse superado por la emoción. “Ella no habla español, pero vino acompañarme porque los demás no tienen visa. También me gustaría agradecer a Johan. Me siento orgulloso por todo lo que has hecho por tu pueblo, Tovar. A ti te enseñaron algo muy valioso, que es la humildad, le agradezco a tu familia por haberte criado de esa manera”.

“Hubo una persona, Walter Rodríguez, quien tuvo la visión para ponerme a jugar beisbol, por encima de los demás deportes”, agradeció el ex utility, que tomó a la tercera base como su posición natural para consolidarse con en las Grandes Ligas. “También agradezco a la directiva del Magallanes, porque ellos me dieron esta vida. Al oler la grama del Estadio José Bernardo Pérez, de inmediato, me entran las ganas de uniformarme. Agradezco a Juan José Ávila, por esos años que estuvimos juntos en la década de 1990. Nosotros cuando hablamos del Magallanes, lo hacemos como campeones”.

En las Grandes Ligas, Mora jugó 13 años, 10 de ellos con los Orioles de Baltimore. De por vida registró 1503 hits, .257 de promedio de bateo, .781 de OPS, 171 jonrones, 754 carreras impulsadas, 794 anotadas y 28.3 de WAR.