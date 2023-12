LVBP: Conoce las impresiones de Jackson Chourio sobre el Juego de las Estrellas y su gran contrato (+Video)

El mundo del beisbol se paralizó cuando el pelotero venezolano, Jackson Chourio firmó un contrato récord para beisbolista alguno, puesto que pactó el contrato más lucrativo para un pelotero sin experiencia en Las Mayores.

Ahora, Chourio luego de este importante contrato que lo une aún más a los Cerveceros de Milwaukee vive su primer Juego de Estrellas en Venezuela y habló para Meridiano de todas estas vivencias que ha tenido en los últimos días.

“Es increíble estar aquí, formar parte de todo esto no tiene precio y más siendo tan joven solamente me queda disfrutarlo lo más que pueda”, enfatizó el prospecto número dos de toda la MLB.

Además, dejó claro que la campaña que tuvo con las Águilas del Zulia le ayudará cuando comiencen la zafra en Estados Unidos, recordemos que su promedio fue de .379 producto de 25 imparables de los cuales uno fue cuadrangular.

“El año pasado me ayudo mucho a lo que soy ahorita, siento que me hizo un mejor bateador”, continuó.

Por último, habló de lo que fue ese gran contrato que tan solo con 19 años cuenta con seis juegos de experiencia por encima de la categoría Doble A.

“Es una bendición, es algo que no se presenta todo los días y agradecido en toda la gente que siempre ha creído en mí. Yo empecé a jugar beisbol desde los cuatro años y desde allí Dios me dio el talento y lo he sabido aprovechar”, finalizó el gran prospecto venezolano.