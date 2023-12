MLB: Felipe Vásquez sobre su actualidad. “Yo sigo defendiendo mi inocencia”

El antiguo lanzador de Piratas de Pittsburgh, Felipe Vázquez fue deportado a suelo venezolano a inicios de este mes de diciembre, luego de cumplir los dos años de su condena judicial en los Estados Unidos. Esto, tras ser arrestado por más de 15 cargos por agresión sexual a una menor de edad en el año 2019. Ya para el año 2021 recibió la sentencia del juzgado en el estado de Pensilvania.

El pelotero de 32 años se convirtió en uno de los escándalos más polémicos y criticados en el mundo de la Major League Baseball en los últimos años, al darse a conocer cada uno de los detalles que llevó a su detención y encarcelación.

Sin embargo, al cumplirse este tiempo se encuentra en territorio venezolano para continuar con su vida y con el agregado de estar en libertad. Por esta razón, ofreció algunas declaraciones al Emergente, sobre todo lo que ha sucedido en los últimos años. “Nadie sabe lo que en realidad sucedió más que ella y yo. Hubo muchas cosas que no salieron a la luz pública porque ella era menor de edad y no mostraron esas pruebas que claramente me ayudaban con mi defensa”, afirmó Al Emergente.

En su trayectoria en Grandes Ligas, logró jugar un total de cinco temporadas, donde dejó récord de 17 victorias de 13 derrotas, 330.2 innings lanzados, 89 salvados, 101 boletos, 402 ponches, 254 hits y una efectividad de 2.61

“Simplemente, busquen en Internet mi juicio y podrá leer que yo nunca estuve enterado de la edad de ella, y aunque ella confesó mentir con eso y otras cosas, así como también su mamá, igual me tocó pagar cárcel para servir como ejemplo para otros en la MLB”, aclaró

Por último, sabe que con el pasar del tiempo dará a conocer más detalles sobre toda su situación y lo que el mundo del beisbol quiere conocer. “En su momento hablaré y responderé todas sus preguntas e inquietudes. Ahora solo quiero mi espacio y tranquilidad. Quiero informarte y defenderme de tantas acusaciones”, comentó Al Emergente.