LVBP: Romer Cuadrado atraviesa un nuevo reto en su carrera (+declaraciones)

Una de las piezas prometedoras que recibieron los Navegantes del Magallanes hace una temporada fue a Romer Cuadrado, quien empezó a rendir los frutos esperados en la campaña 2022-2023 en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), su primer año con los filibusteros.

El joven pelotero se encargó de cubrir los jardines durante sus ocho años de carrera como profesional y de hecho, los partidos donde actuó con la "Nave turca" fue justamente en los outfielders, sin embargo, su actual franquicia en la liga japonesa lo está ayudando a jugar también dentro del cuadro.

Según información del mismo jugador, la intención de la escuadra Seibu Lions es ampliar sus habilidades defensivas y que a su vez, obtenga más oportunidades de juego, tanto con ellos como en cualquier novena en la que vea acción.

“El cambio surgió porque ellos (el equipo) me lo presentaron. Me preguntaron si quería aprender a jugar en la primera y tercera, así que les dije que sí”, expresó Cuadrado en una entrevista, para la prensa turca, aclarando que su labor en el infield es en las esquinas. Una de las claves, para el buen desempeño del criollo en esas nuevas posiciones, principalmente en la tercera, es su brazo, el cual siempre fue potente y de esa forma, puede sacar outs importantes en la inicial.

Lo más importante, es que Romer se ha adaptado muy bien y está conforme con ese nuevo reto, “Obviamente el cambio me costó un poco al principio por el hecho de las señas que hay acá y porque es una manera distinta de ver el juego, pero realmente ha sido una transición normal, de mucho trabajo eso sí, sin embargo, con el día a día se va aprendiendo y resolviendo”, añadió.

La buena manera de evolucionar en sus innovadoras tareas defensivas, se puede apreciar por los comentarios de la gerencia de su organización en Japón, quiénes alaban el trabajo del venezolano, de acuerdo a sus declaraciones.

“Ellos hasta ahora me han dicho que he mejorado bastante”, agregó el oriundo de Maturín, estado Monagas. “Confían en que es una buena opción para mí a futuro, aprender otras posiciones y ser más versátil para que eso me ayude más en mi carrera".

Lo cierto es que el joven de 25 años le puede servir mucho el haber ampliado su repertorio defensivo, debido a que eso le abre muchas posibilidades de jugar todos los días en cualquier alineación porque condiciones ofensivas tiene bastante.

Romer Cuadrado rindió en la pasada edición de la LVBP con los carabobeños, pero su participación se vio un poco afectada por una lesión en su dedo pulgar, no obstante, en la venidera zafra parece estar listo, para ayudar a los Navegantes en los jardines y también en el cuadro interior, siendo esa su intención principal: jugar nuevas posiciones, sin necesidad de abandonar el outfield por completo.

El derecho dejó una línea ofensiva de .295/.354/.432 en la 2022-2023, aunado a un cuadrangular y ocho carreras remolcadas. El criollo igualmente bateó un triple y un doble, todos estos registros en la ronda regular, de acuerdo a la página oficial de la Liga.