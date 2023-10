LVBP: Oswaldo Cabrera no esconde sus emociones por jugar con Tiburones de La Guaira (+Declaraciones)

Los Tiburones de La Guaira cuentan con un roster increíble que, a simple vista, apunta a repetir una nueva final de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). Y es que una de las piezas importantes que se sumó recientemente fue Oswaldo Cabrera.

El grandeliga que hace vida con los Yankees de Nueva York no esconde su emoción de participar con el elenco escualo en la pelota invernal venezolana, y en una entrevista publicada en las redes sociales del equipo dio sus primeras impresiones.

"Estoy bastante contento, principalmente por la oportunidad que me ha regalado el equipo de estar aquí, de poder ganarme el puesto y ayudarlos al 100% aquí en el terreno de juego. Voy a compartir con mi hermano, que tenía muchísimos años sin hacerlo, y también con demasiados caballos aquí que han pasado por esta liga", comentó.

Asimismo, el infielder de 24 años compartirá terreno de juego con su hermano Leobaldo, sin duda una de las tantas cosas que disfrutará durante su estadía con los Tiburones en la LVBP.

"Compartir con mi hermano es una de las cosas que me tiene feliz. Es una persona con la que hablo todos los días sobre beisbol. Durante la temporada estamos todos los días corrigiéndonos mutuamente, y poder estar compartiendo el terreno de juego con él significa mucho para mí. Es algo que soñábamos desde hace muchísimo y por eso sé que lo vamos a disfrutar bastante", confesó.

Oswaldo resaltó que todo se basa en el trabajo, ya que de esa manera podrá ayudar al equipo a fortalecerse, además de aportar su granito para intentar alzar el título al final: "Estoy aquí con el trabajo que he tratado de hacer desde siempre, con esa ética de trabajo que siempre me he puesto en mi mente y simplemente estar acá para tratar de ayudar al equipo lo más que pueda. La idea es competir y tratar de llevarnos ese campeonato a la casa".

En cuanto a su participación en la LVBP, el mirandino solo tiene claro que jugará durante el primer mes, y que luego deberá conversar con la organización de Nueva York para saber si podrá seguir o no con el conjunto escualo.

"Hasta los momentos hablamos solo del primer mes. De allí para adelante tendremos otra conversación. No puedo prometer que tendré un mes exacto ni que jugaré toda la temporada, porque ellos dijeron que luego del primer mes íbamos a tener una conversación para tomar decisiones", sostuvo.

A lo largo de su carrera, Oswaldo se ha caracterizado por defender varias posiciones sobre el terreno de juego. De hecho, esta temporada regular con el equipo del Bronx jugó todas las posiciones del infield y las tres de los jardines.

"De parte de los Yankees y de mi parte está la disponibilidad de jugar en todas las posiciones que el equipo me necesite. Yo simplemente disfruto esto, a mi me encanta y por eso fue una decisión mutua de los Yankees, mía y de los Tiburones. Yo estoy feliz de estar aquí para jugar en cada una de las posiciones", apuntó.

Por último, no dejó pasar la oportunidad de enviarle un mensaje a la fanticada de los Tiburones de La Guaira: "Estamos trabajando todos los días fuertemente para llevarnos ese campeonato para la casa. El año pasado estuvimos muy cerca. Acá pueden ver las vibras y energías de todos los muchachos, y eso es algo que me encanta de estar compartiendo terreno con ellos. Simplemente gracias y sigan apoyándonos todos los días porque vamos a estar 100% fajados".