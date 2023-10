LVBP: Prospecto #21 de Cerveceros de Milwaukee que es parte de Tiburones de La Guaira (+Declaraciones)

Jadher Areinamo es un pelotero de 19 años nacido en Maracay, firmó por 150.000 dólares con Cerveceros de Milwaukee y está catalogado como el prospecto #21 de la organización. Los Tiburones de La Guaira aseguraron contar con sus servicios para la LVBP mediante un cambio con Tigres de Aragua a cambio del receptor Dennis Ortega.

Areinamo durante 2023 estuvo en Carolina Mudcats de la Carolina League afiliado A de Cerveceros de Milwaukee y literalmente destrozó la liga, registró los siguientes números:

- 103 juegos, 396 turnos, 52 anotadas, 121 hits, 26 dobles, 1 triple, 4 cuadrangulares, 52 impulsadas, .306 promedio, .740 OPS.

La organización de Cerveceros de Milwaukee tiene en alta estima a Jadher Areinamo, lo consideran un pelotero capaz de contribuir al equipo:

- A Nivel ofensivo: Gracias a su constante trabajo en el plato, se nutrió de una madurez necesaria para tomar buenas decisiones y limitar los ponches. No goza de una gran velocidad, pero es muy inteligente corriendo las bases y eso le otorga muchos puntos a la hora de tomar decisiones.

- A nivel defensivo: Tiene un brazo promedio y físico atlético que le da oportunidad de sacar joyas a la defensiva, tendrá muchas oportunidades en la segunda base.

En el marco de la pretemporada de Tiburones de La Guaira en la ciudad de Charallave, Jadher Areinamo tuvo el buen gesto de concederle unos minutos a Meridiano antes del calentamiento previo al segundo juego contra los Navegantes del Magallanes en el Estadio Ramón Pérez Arocha.

Jadher Areinamo sobre su estado de forma con 103 juegos en su año… “El año pasado tuve un trabajo muy fuerte físicamente, me preparé bastante bien para esta temporada, sabía que iba a ser bastante larga y gracias a Dios todavía me siento bien físicamente para ayudar al equipo en lo que necesiten”.

Por otra parte, no esconde ser el prospecto #21 de Cerveceros de Milwaukee lo asume con responsabilidad y resalta los puntos que desea mejorar en su juego en la temporada con Tiburones… “Quiero hacer un poco más de énfasis con los pitcheos quebrados, trabajar esa parte de mi juego, de resto continuar con la misma dinámica que me ha dado resultados”.

De igual forma le sienta bien el hecho de que una organización que está creando una cultura ganadora como los Tiburones de La Guaira se fijarán en el para la temporada 2023-24… “De verdad, me siento bastante contento de que me tomen en cuenta y me den la oportunidad de formar parte del equipo”. Y agregó sus expectativas para la campaña… “El tiempo que tenga con el equipo voy a dar lo mejor de mí para conseguir la victorias y lograr el campeonato que es lo que la afición espera”.

Por último resaltó el gran impacto de ver la afición de Tiburones de La Guaira… “No me lo esperaba así, pero ya veo que es una afición bastante aguerrida y le gusta apoyar al equipo”.

Jadher Areinamo es uno de los mejores prospectos que jugaran en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional en la temporada 2023-24.