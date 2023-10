MLB: ¡Qué detalle! ¿Esta imprecisión de José Altuve le costó el juego a los Astros? (+Video)

Cuando un serpentinero se muestra tan fino el montículo, como se vio hoy a Jordan Montgomery y a los relevistas de Rangers de Texas, es poco lo que una ofensiva puede hacer, son mínimas las oportunidades y deben aprovecharse para procurar anotaciones, lo que se requiere para ganar una partida de beisbol, algo que no lograron ejecutar los Astros de Houston en el primer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

El abridor de los vigilantes solo permitió 5 imparables además de conceder 1 boleto en 6.1 entradas, mientras que en las restantes 2.2 a Josh Sborz, Aroldis Chapman y José Leclerc no le ligaron inatrapables y solo otorgaron 1 base por bolas, es decir, le cerraron las opciones a los siderales que en gran medida pasaron a depender de una tablazo de larga conexión que no llegó.

En una de esas ocasiones que terminaron siendo desaprovechadas, la responsabilidad de la misma radicó en José Altuve, quien comenzó la 8va entrada de modo positivo, negoció pasaporte pero con Alex Bregman en turno corrió mal las bases; su compañero antesalista sonó la esférica mandándola a la parte más profunda del jardín izquierdo, terminando algo accidentada en el guante de Evan Carter.

Astroboy que en ese desarrollo pasó por la intermedia, al concretarse el out retornó raudo a la inicial pero con el fatal detalle de no haber pisado la segunda base; en primera instancia el umpire de esa almohadilla decretó el safe, la normalidad de la situación, situación con la que que los Rangers no estuvieron de acuerdo, apelaron y la repetición demostró la imprecisión de José Carlos, por lo que el doble play fue ejecutado.

Así de sopetón se cercenó lo que pudo ser un rally para Houston, le cambió por completo la fisionomía al inning y eventualmente al juego, porque no era igual que Yordan Álvarez bateara con 2 outs y bases limpias, a hacerlo con 1 solo fuera y corredor en circulación. Pequeños detalles que hacen diferencia, Texas venció 2x0, tiene ventaja y en el peor de los casos, irán al Globe Life Field con el careo igualado a 1.