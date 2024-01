LVBP: Jonrón de Aldrem Corredor aumenta la ventaja de Leones ante Tigres (En vivo)

El estadio Monumental Simón Bolívar es testigo del último encuentro entre Leones del Caracas y Tigres de Aragua en esta temporada 2023-2024 de la LVBP. Ninguno de los dos equipos quiere seguir cediendo terreno en la tabla de posiciones, ya que estamos a muy pocos encuentros de finalizar el Round Robin.

Los dirigidos por el manager José Alguacil vienen de caer de manera dolorosa ante Bravos de Margarita, una situación que los mantiene un juego por debajo del segundo lugar a manos de Cardenales de Lara.

Por su parte, el estratega Buddy Bailey sabe que perder hoy los sentenciaría casi por completo en esta postemporada. De ahí a que su misión esta noche no sea otra que volver a ganar, tal como lo hicieron el martes ante Tiburones de La Guaira.

Lineup Tigres de Aragua

Lineup Leones del Caracas

Incidencias del juego

Inning 1 (parte alta): Keyber Rodríguez batea elevado de out a jardinero izquierdo. Yonathan Mendoza batea elevado de out a campo corto. Alexi Amarista batea rodado de out a segunda base.

Tigres 0 - Leones 0

Inning 1 (parte baja): Harold Ramírez batea rodado de out a tercera base. Harold Castro batea elevado de out a jardinero derecho. Yadir Drake batea rodado de out a lanzador.

Tigres 0 - Leones 0

Inning 2 (parte alta): Yermín Mercedes batea rodado de out a campo corto. José Pirela batea rodado de out a tercera base. Daniel Mayora batea elevado de out a jardinero derecho.

Tigres 0 - Leones 0

Inning 2 (parte baja): José Rondón batea elevadito de out a tercera base. Balbino Fuenmayor batea elevado de out a jardinero izquierdo. Freddy Fermín se poncha sin tirarle.

Tigres 0 - Leones 0

Inning 3 (parte alta): Leobaldo Cabrera se poncha tirándole. Jesús Sucre batea rodado de out a segunda base. Carlos Tocci pega sencillo con línea a jardinero derecho. Keyber Rodríguez pega sencillo con rodado a campo corto. Yonathan Mendoza se poncha sin tirarle.

Tigres 0 - Leones 0

Inning 3 (parte baja): Aldrem Corredor batea elevado de out a jardinero central. Wilfredo Tovar se poncha tirándole. Gabriel Noriega batea elevado de out a segunda base.

Tigres 0 - Leones 0

Inning 4 (parte alta): Alexi Amarista batea elevado de out a jardinero central. Yermín Mercedes batea elevado de out a receptor. José Pirela pega doble con línea a jardinero central, es out en tercera.

Tigres 0 - Leones 0

Inning 4 (parte baja): Harold Ramírez batea elevado de out a jardinero izquierdo. Harold Castro pega doble con línea a jardinero derecho. Yadir Drake pega sencillo con rodado fuerte a jardinero izquierdo. José Rondón pega sencillo con línea a jardinero central, Castro anota. Balbino Fuenmayor out con elevado de sacrificio, Drake anota. Freddy Fermín se poncha tirándole.

Tigres 0 - Leones 2

Inning 5 (parte alta): Daniel Mayora batea elevado de out a jardinero izquierdo. Leobaldo Cabrera se poncha tirándole. Jesús Sucre batea rodado de out a primera base.

Tigres 0 - Leones 2

Inning 5 (parte baja): En desarrollo...