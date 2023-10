LVBP: José Peraza en su regreso al Magallanes: “Siempre he querido jugar” (+Declaraciones)

En el torneo 2022/2023 la defensiva a nivel del cuadro interior presentó constantes inconvenientes para Navegantes del Magallanes; el entonces timonel, Yadier Molina, debió echar mano de hombres como Luis Torrens para varios encuentros en la segunda base, mientras Rayder Ascanio tuvo que pasar tiempo en la esquina caliente.

Aunque no se deben contar los pollos antes de nacer, pareciera que ese vaivén no ocurrirá para la nueva temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP); para este certamen en la nave azul tendrán el reabordaje del infielder José Peraza, hombre con experiencia de 7 campañas en las Grandes Ligas, 285 juegos en el campocorto, 236 como camarero y 15 en la antesala; adicionalmente, a nivel de Ligas Menores son 289 encuentros en las paradas cortas, 249 como segunda base y 18 en el rol de tercera.

Desde la 2017/2018 no es parte del róster magallanero, de hecho esa es su única actuación en el circuito a donde retorna tras un 2023 accidentado en las sucursales de los Mets de Nueva York:

“Siempre he querido jugar, hay cosas que pasan que uno no puede controlar, los últimos años he tenido lesiones, este año pasé por algo parecido pero ya estoy al 100%. Desde el primer momento quería estar aquí pero tenía que hacer un par de cosas”, recalcó el barinés en declaraciones sintetizadas por el Departamento de Prensa de los Navegantes.

A pesar de reiterativos inconvenientes físicos, el infielder de 29 años confía en estar ready para el canto de play ball el próximo 21 de octubre:

“Físicamente me siento bien, a lo mejor no estoy al 100%, pero creo que faltan par de semanas, 10 días para comenzar la temporada, creo es (tiempo) suficiente, voy a tratar de trabajar al máximo, al 100% todos los días, tratar de hacer gimnasio pero sobretodo trabajar en el terreno, es lo más importante y creo voy a estar listo” precisó.

“Estoy bien la verdad, a pesar del tiempo que tenía sin ver (enfrentar) a un pitcher porque en Triple A no pude jugar en las últimas 6 semanas debido a una lesión, me sentí bastante bien. Creo que la confianza es lo más importante”, añadió.

Para este campeonato un nuevo capitán tendrá alta responsabilidad de dirigir el timón del Magallanes, uno de los cargos más complejos en el deporte venezolano y caribeño. Miguel Cairo hará su estreno como mánager en la LVBP y Peraza ya se puso a la orden:

“Estuve hablando con (Miguel) Cairo, le dije que donde me necesite voy a estar disponible, puede ser en segunda, tercera, un día en el short (stop). A lo mejor si Renato (Núñez) un día no quiere jugar primera yo también puede hacerlo, aunque tenemos bastantes jugadores. Está Pinto, creo que por ahí viene Luis (Rengifo), cada quien puede aportar su granito de arena; al final del día lo más importante es ganar”, sentenció.

Para un torneo corto pero tan variable como los de este circuito, siempre es necesario disponer de peloteros versátiles para garantizar buena defensa en diversas posiciones a lo largo de la competición:

“No tengo limitantes, voy a tratar de jugar hasta donde el cuerpo diga 'Ok ya', si puedo estar hasta el final lo haré, vamos a ver cómo van pasando los días” subrayó.

“Conozco a Miguel (Cairo) desde hace varios años atrás cuando estaba en Cincinnati él era coordinador de infield y este año de nuevo me tocó la oportunidad de trabajar con él. Me ha dicho que quería tener un buen equipo, con muchachos jóvenes y veteranos ; creo que el ambiente de ahora está muy bueno, él está muy emocionado de venir y estar con el equipo para ganar” concluyó.