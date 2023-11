LVBP: Edward Olivares tiene fecha para debutar con los Bravos de Margarita

Edward Olivares jugará por primera vez en varios en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y en esta oportunidad será con los Bravos de Margarita en la campaña 2023-2024, siendo una inclusión de primer nivel para los dirigidos por José Moreno.

El grandeliga de los Reales de Kansas City jugó por última vez en Venezuela en la campaña 2018-2019, cuando todavía pertenecía a los Bravos de Margarita, pero este año, reaparecerá y será con un nuevo uniforme, ya que fue cambiado al equipo insular hace un tiempo atrás.

A principios del mes de noviembre, Olivares estuvo con los Bravos de Margarita en Caracas y estaba ultimando detalles para su debut en la LVBP 2023-2024, mismo que se dará esta semana, en la quinta de campeonato.

El jardinero caraqueño debutará este martes con el uniforme de Bravos, cuando enfrenten a los Navegantes del Magallanes.

"Vengo con felicidad, alegría, me encanta jugar, siempre que salgo al terreno voy a competir, a dar el 100%, en lo que me necesiten, en la defensa como el bateo. Soy muy profesional y me gusta competir”, dijo Olivares sobre sus planes y objetivos con Margarita.

En la última campaña de Grandes Ligas, el jugador de 27 años dejó una línea ofensiva de .263/.317/.452, con 12 cuadrangulares, 36 remolcadas y .769 de OPS, en 107 encuentros.

Por otro lado, Edward Olivares en su última aparición en la LVBP jugó 29 encuentros con los Tigres, donde disparó 32 hits y dos jonrones. Además, remolcó 14 carreras, anotó 15 y dejó promedio de .340.