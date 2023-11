LVBP: Breyvic Valera asegura que los Bravos de Margarita han estado "jugando buena pelota" durante la campaña (+ Video)

Los Bravos de Margarita ocupan la última posición de la tabla de clasificación de la zafra 2023-24 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, pero es un equipo que, ofensivamente, es de los mejores de toda la competición en este apartado.

El segunda base insular, Breyvic Valera, ha sido uno de los baluartes con el madero para los margariteños en este inicio de campaña y ha logrado ser eficiente con sus turnos al bate cada vez que va al plato.

Valera, de 31 años, habló con Meridiano sobre la actualidad de la novena brava y cómo han afrontado este atropellado comienzo de temporada donde acumulan siete victorias y 10 derrotas.

Difícil arranque

Para el camarero de los Bravos, la mentalidad del equipo se ha mantenido positiva y eso es un factor importante dentro de un torneo que amerita que los ajustes sean rápidos para poder ser competitivos. "Hemos tenido un arranque bastante flojo, pero siempre hemos estado positivos en el equipo, todos estamos en la misma página. Como todo en el béisbol, todo tiene un alto y un bajo, lastimosamente no está tocando ruda la cosa, como decimos nosotros, en este momento, pero pienso que hemos estado jugando buena pelota", dijo.

"Se nos han escapado algunos juegos por pequeñas cosas que pasan, pero la liga está comenzando. No nos vamos a lamentar. Pienso que, a medida que van pasando los juegos, vamos a ir ajustando esas pequeñas cosas que nos han hecho falta para concretar los juegos", comentó Valera sobre algunos errores que les han costado varias derrotas.

El pitcheo de los Bravos tiene una efectividad de 7.04, la más alta del torneo, y esto le ha jugado en contra a una ofensiva que sabe como producir carreras para tomar el control del marcador de los juegos, pero los problemas con el pitcheo no les ayuda para sumar victorias.

El segunda base aseguró que las cosas van a mejorar y los lanzadores podrán aportar en mejor manera durante el resto de la temporada. "Como todos nosotros pensamos, nadie aquí quiere hacer un mal trabajo. Todos los pitchers van con la mentalidad de hacer un buen trabajo, de ganar los juegos que es lo más importante. Como te dije anteriormente, no nos han salido las cosas bien pero nos mantenemos positivos. Pienso que tenemos un buen pitcheo, a medida que vayan pasando los juegos cada quien va a estar ajustando las cosas para hacer un mejor trabajo", expresó.

"Pienso que no deberíamos cambiar nada. Hemos estado jugando buena pelota, la ofensiva ha estado bien. Seguir batallando y esperar los buenos resultados que sé que pronto van a venir", puntualizó Valera.

Presente con el madero

Valera ha sido uno de los mejores jugadores en la ofensiva de los Bravos, con un promedio de .323 y 21 hits, 3 dobles, 1 triple y 1 cuadrangular, y este año ha estado sano, lo que le ha permitido ser más constante dentro del lineup del mánager José Moreno.

"Me he sentido bastante bien. En años anteriores pasé por varias lesiones. El año pasado no estuve muy bien. Este año en la liga de aquí de Venezuela estuve un poco bajo por las lesiones, pero gracias a dios he estado bastante bien físicamente y creo que eso me ha ayudado a hacer el trabajo que he estado haciendo hasta ahora", dijo.

Además, habló sobre la importancia de los fanáticos de los insulares y el apoyo que necesitan de su parte para poder darles una alegría en esta zafra. "Ellos son parte importante del equipo, a pesar de que no estamos en nuestra sede que es Margarita. Con el apoyo de ellos viendo los juegos, independientemente de donde sea, creo que es bastante importante y nos va a ayudar bastante a medida que vayan pasando los juegos", puntualizó.