LVBP: Juan Graterol afirma que "no cambiaría nada" de la actualidad de los Bravos de Margarita en la pelota venezolana

Dentro de las filas de los Bravos de Margarita hay varios jugadores que han destacado en la ofensiva y suman experiencia a la novena insular. Uno de ellos es el receptor Juan Graterol, quien se ha mostrado sólido sobre el plato y detrás de él.

Pese al flojo arranque del pitcheo de los margariteños, el bateo no se ha hecho esperar y es la mejor en promedio con .304, un punto por encima de los Leones del Caracas, lo que es una buena señal para los dirigidos por José Moreno.

Graterol, de 34 años de edad, es uno de los jugadores veteranos del conjunto insular y sabe que, pese a estar encendidos con el madero, el cuerpo de lanzadores debe despertar para poder competir y subir posiciones dentro de la tabla de clasificaciones.

El colectivo es lo importante

Durante la pasada campaña, Graterol fue uno de los baluartes ofensivos de Bravos con un promedio de .309 y 43 hits en 40 compromisos. En esta zafra 2023-24, el receptor sigue mostrando grandes números y en 10 juegos registra un average de .263, con 10 hits y 3 dobles.

"Me he sentido bastante bien, pero no lo tomo nada personal la ofensiva. A mí me importa más ganar los juegos de beisbol, poder ayudar al equipo, este bateando .190, .200, .300, .400. Para mí, salir a ganar es lo más importante. Yo creo que esto es un juego en colectivo, no un juego personal. Se me están dando las cosas, gracias a Dios, bastante bien", dijo.

Además, destacó que ha estado con molestias físicas desde hace varios juegos, pero que sigue a la disposición del mánager Moreno para apoyar al equipo y aportar su grano de arena para sumar victorias. "He tenido un poquito de molestia los últimos días, he jugado así, pero, gracias a Dios, recuperándome y que las cosas sigan saliendo bien para el equipo ya que fue un inicio bastante difícil para los lanzadores, pero estamos en ese proceso de ajuste", expresó.

"Yo no cambiaría nada"

Con respecto a la actualidad del equipo, Graterol se mostró tajante con respecto a su postura y dejó claro que esto lo pasan todos los equipos de béisbol, pero que lo importante es reaccionar a tiempo para poder mejorar en las fallas. "Yo no cambiaría nada y no borraría nada de lo que está pasando. Lo que si te puedo decir es que cuando ellos comiencen a creer en ellos va a ser otra historia", comentó el oriundo de Maracay sobre el mal momento que atraviesa el cuerpo de lanzadores de los Bravos, que tienen una efectividad de 7.42.

"Ojalá y Dios quiera, el 15 de diciembre me puedan dar otra entrevista y podamos ver la tabla y poder decir: 'Wow, mira como cambio todo esto'. Porque de eso se trata. A veces es bueno que las cosas sucedan temprano para hacer ajustes y poder avanzar la temporada y darte cuenta de todo lo que has logrado. De eso se trata el béisbol, del día a día, de salir a competir todos los días y dar lo mejor de ti", dijo el receptor sobre lo que espera para el equipo en un futuro cercano.

La isla los necesita

Los insulares disputan otra temporada más fuera de la isla de Margarita y tienen como sedes el Estadio Universitario de la UCV y Estadio "Jorge Luis García Carneiro", pero esperan volver el próximo año a casa. Graterol asegura que es importante que puedan jugar frente a su público.

"Totalmente. Nosotros creo que nos merecemos ir a la isla y poder estar representando, en verdad, a nuestra isla de Margarita y por eso nos llamamos Bravos de Margarita. Y yo creo que ellos también como fanáticos tenerlos tanto tiempo sin béisbol no me parece justo. Yo creo que es hora de que nosotros podamos estar allá y poder darle beisbol a la isla de Margarita que bastante que lo necesita", sentenció el maracayero.