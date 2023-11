LVBP: Osmer Morales se erige como el mejor lanzador de la rotación de los Bravos de Margarita (+Video)

Los Bravos de Margarita están teniendo un difícil inicio de campaña 2023-24 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y se ubican en última posición de la tabla de clasificación con seis victorias y diez reveses.

El principal problema del equipo insular es en el pitcheo, donde tienen una efectividad de 7.42 y un WHIP de 1.86. Además, esto no ha ayudado a la ofensiva de Margarita para sumar triunfos en esta campaña, la cual se ubica como la mejor del torneo.

Osmer Morales, lanzador del conjunto margariteño, habló con Meridiano sobre la actualidad del equipo de la isla y su trabajo durante esta campaña, donde se ha mostrado como el serpentinero más solvente de los dirigidos por José Moreno.

Confianza y paciencia

Morales comentó que han estado haciendo el trabajo, pero los resultados no los han acompañado durante este inicio de la zafra 2023-24 y está confiado en que podrán elevar su nivel para poder competir. "Creo que estamos haciendo tremendo trabajo. Yo creo que el pitcheo ha estado, no nos han salido las cosas, pero esto es parte del béisbol. Siempre lo he dicho: esto es beisbol, cualquier cosa puede pasar", dijo el lanzador.

"De verdad, tenemos tremendo staff de pitcheo, tanto los abridores como los relevos. Lamentablemente, no nos han salido las cosas pero seguimos fajados, seguimos dando el 100%, estamos unidos como una familia que somos y yo sé que pronto van a empezar a salir las cosas", comentó.

El diestro estuvo jugando la Liga Mayor de Béisbol Profesional con los Centauros de La Guaira y se alzó con el premio al Lanzador del Año, superando en una reñida votación a su compañero Félix Doubront, y destacó que su paso por el torneo le ayudó a estar en condiciones para esta campaña de la LVBP. "Desde la Liga Mayor, he estado trabajando lo que ha sido el comando de mis pitcheos. He traído todo eso aquí y también tengo la confianza de que tuve buena temporada", expresó.

Todo esto le ha funcionado para tener la mejor efectividad de los insulares con 2.20 y es el único de toda la rotación que está por debajo de 3.00.

"Yo creo que cuanto tú tienes una buena temporada, te aumenta un poco más la confianza y el trabajo. He trabajando bastante con Jovanny para esto y, gracias a Dios, se están viendo los resultados", agregó el lanzador de 30 años de edad.

Enero es la meta

Pese al lento inicio de temporada, la meta de los Bravos es meterse en el Round Robin de enero. Morales comentó que cuentan con las piezas necesarias para luchar en los puestos de clasificación de esta campaña.

"Siempre lo he dicho, desde el principio, nosotros tenemos un equipo que está para grandes cosas", dijo. Sin embargo, agregó que aún no han descifrado lo que necesitan para empezar a ganar y salir del fondo de la tabla de clasificación.

"De verdad, ahora mismo no te puedo decir que es lo que hay que hacer porque estamos unidos, estamos jugando buena pelota y, lamentablemente, no están saliendo las cosas pero creo que tenemos un equipo bastante bueno para estar en enero", puntualizó el serpentinero.