LVBP: Conoce las impresiones de Yoimer Camacho sobre su posible debut con los Leones del Caracas (+Video)

El lanzador de los Leones del Caracas, Yoimer Camacho fue uno de los brazos vitales la temporada pasada para los capitalinos quienes lograron quedarse con el título de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), pero en esta campaña aún no ha podido debutar debido a una lesión en su hombro que lo ha tenido marginado del diamante.

“Aún no tengo fecha, estoy día a día con los doctores en la recuperación, me estoy sintiendo bastante mejor pero aún no tengo fecha retorno”, comentó Camacho en exclusiva para Meridiano.

La zafra pasada dejó un récord de 4-1, una excelente efectividad de 2.83, ponchó a 24 rivales, un WHIP de 1.43 todo esto en un total de 25 juegos que derivan en 28.2 entradas de labor.

“Estoy bastante ansioso por regresar al montículo, yo soy uno de los pitcher que estoy aquí desde el primer día y no hacerlo me tiene un poco triste, pero ando trabajando fuerte para regresar nuevamente”, continuó el lanzador de los melenudos.

En 2023 Camacho estuvo jugando en México donde también alcanzó a dejar buenos números, ostentando 11 triunfos y tan solo dos derrotas y abanicando hasta 75 contrincantes.

“Estamos todos unidos, todos compactados yo creo que vamos a lograr el bicampeonato”, enfatizó en cuanto a la posibilidad de que los Leones repitan el título en la 2023-2024, a la fecha están en la cima de la clasificación.