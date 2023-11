LVBP: ¡Nuevo juego en Barquisimeto! Cardenales iguala las acciones ante Magallanes (En vivo)

Cardenales de Lara y Navegantes del Magallanes se miden en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez con un objetivo en común: cortar la racha negativa. Y es que ambos conjuntos suman dos derrotas seguidas, por lo que el compromiso de esta noche es de vital importancia.

Para ello, el manager Miguel Cairo tendrá sobre el montículo a Nivaldo Rodríguez (0-0 | 7.88 EFE), mientras que Henry Blanco contará con el estupendo brazo de Néstor Molina (1-0 | 0.00 EFE).

Lineup Navegantes del Magallanes

Lineup Cardenales de Lara

Incidencias del juego

Inning 1 (parte alta): Carlos Rodríguez falla con rodado al segunda base. Luis Torrens pega sencillo con línea al jardín izquierdo. René Pinto se embasa por out en jugada de selección. Renato Nunez batea elevadito de out al segunda base.

Magallanes 0 - Lara 0

Inning 1 (parte baja): Ildemaro Vargas batea línea de out al segunda base. Gorkys Hernández se poncha tirándole. Odúbel Herrera batea línea de out al jardín derecho.

Magallanes 0 - Lara 0

Inning 2 (parte alta): Alberth Martínez batea elevado de out al jardín central. Romer Cuadrado batea línea de out al jardín central. Ángelo Castellano se embasa por error en tiro de tercera base. Ángelo Castellano es atrapado robando la segunda base.

Magallanes 0 - Lara 0

Inning 2 (parte baja): Hernán Pérez batea rodado de out al tercera base. Pedro Castellanos batea línea de out al jardín izquierdo. Juniel Querecuto se poncha tirándole.

Magallanes 0 - Lara 0

Inning 3 (parte alta): Diego Rincones batea elevado de out al jardín izquierdo. Rayder Ascanio pega sencillo con línea al jardín derecho. Carlos Rodríguez pega sencillo con línea al jardín izquierdo. Luis Torrens es out con elevado de sacrificio al jaardín derecho, Ascanio anota. René Pinto pega sencillo con línea al jardín izquierdo, Rodríguez anota. Renato Núñez se poncha tirándole.

Magallanes 2 - Lara 0

Inning 3 (parte baja): Jermaine Palacios pega sencillo con elevado al jardín derecho. Yoel Yanqui batea elevado de out al jardín izquierdo. Carlos Narváez batea rodado batea para doble matanza.

Magallanes 2 - Lara 0

Inning 4 (parte alta): Alberth Martínez pega sencillo con línea al jardín central. Romer Cuadrado batea rodado de out al primera base. Ángelo Castellano batea rodado de out al tercera base. Diego Rincones pega sencillo con línea al jardín central, Martínez anota. Rayder Ascanio batea línea de out al tercera base.

Magallanes 3 - Lara 0

Inning 4 (parte baja): Ildemaro Vargas recibe base por bolas. Gorkys Hernández pega sencillo con rodado al campocorto. Odúbel Herrera batea elevado de out al jardín derecho. Hernán Pérez batea rodado batea para doble matanza.

Magallanes 3 - Lara 0

Inning 5 (parte alta): Cam Hill reemplaza a Néstor Molina. Carlos Rodríguez pega sencillo con rodado al campocorto. Luis Torrens batea rodado batea para doble matanza. René Pinto se poncha tirándole.

Magallanes 3 - Lara 0

Inning 5 (parte baja): Pedro Castellanos batea elevado de out al jardín izquierdo. Juniel Querecuto batea elevado de out al jardín derecho. Jermaine Palacios recibe base por bolas. Yoel Yanqui pega triple con línea al jardín derecho, Palacios anota. Carlos Narváez batea línea de out al jardín derecho.

Magallanes 3 - Lara 1

Inning 6 (parte alta): Renato Núñez pega sencillo con rodado al jardín izquierdo. Alberth Martínez batea elevado de out al jardín izquierdo. Romer Cuadrado recibe base por bolas. Yosber Sánchez reemplaza a Cam Hill. Ángelo Castellano recibe base por bolas. Diego Rincones batea rodado batea para doble matanza.

Magallanes 3 - Lara 1

Inning 6 (parte baja): Matt Vogel reemplaza a Nivaldo Rodríguez. Ildemaro Vargas se embasa por error en fildeo del campocorto. Gorkys Hernández pega doble con línea al jardín central. Lanzamiento desviado del lanzador, Vargas anota y Hernández avanza a tercera. Ángel Acevedo reemplaza a Matt Vogel. Odúbel Herrera batea rodado de out al segunda base. Hernán Pérez batea línea de out a jardinero central, Hernández anota. Pedro Castellanos pega sencillo con rodado al jardín derecho. Pedro Castellanos sorprendido fuera de base y atrapado robando la segunda base.

Magallanes 3 - Lara 3

Inning 7 (parte alta): Edwin Escobar reemplaza a Yosber Sánchez. Rayder Ascanio batea rodado de out al campocorto. Carlos Rodríguez recibe base por bolas.