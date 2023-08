LVBP: Danry Vásquez demuestra su inconformidad con las nuevas reglas de la liga (+Entrevista)

La temporada 2023-2024 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional significará un antes y un después, debido a los ajustes que ha adoptado el circuito criollo en las reglas, con la intención de mantenerse a la par con el campeonato de Grandes Ligas.

Para la venidera zafra se llevará a cabo la implementación del reloj de lanzamiento y el incremento en el tamaño de las almohadillas, ambas novedades estrenadas en MLB durante la actual contienda.

Danry Vásquez, jardinero de los Tiburones de La Guaira, conversó en exclusiva con Meridiano y reconoció su inconformidad respecto a una regla específica.

"Por lo que he escuchado, la diferencia de las bases no se nota tanto", dijo. "A mí nunca me ha gustado lo del reloj (de lanzamiento), pues se tiene menos tiempo para poder pensar y saber que otro pitcheo te pueden lanzar en el turno", comentó.

Foto: David Urdaneta

"Yo no estoy muy convencido con ello, pero si es la orden que hay se seguirá haciendo el ajuste para acostumbrarnos a las nuevas reglas del beisbol", sentenció "La Bala" en la entrevista.

Al inicio de la temporada será un cambio radical para los peloteros que no hacen vida en Grandes Ligas actualmente, pues tendrán que mentalizarse en reducir el tiempo de análisis en cada turno. Mientras que los lanzadores tendrán que afinar su mecánica para disminuir el tiempo entre pitcheos.