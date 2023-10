LVBP: Bravos de Margarita cuentan con la plena disposición de este grandeliga

La experiencia que se adquiere en Grandes Ligas siempre será un plus en el perfil de cada pelotero que participa en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), ese es el caso de Carlos Jesús Pérez, receptor que va a su 4ta temporada con Bravos de Margarita y cuenta con 2 años de servicio en las Mayores para Medias Blancas de Chicago.

Poder blindar la receptoría con hombres como él es igualmente beneficioso para cualquier elenco, después de todo se trata de la posición más complicada de esta disciplina y que para los insulares luce muy bien resguardada, pues también contarán con Wilson Ramos.

El hermano menor de Carlos Eduardo (el cátcher de Navegantes del Magallanes) es un hombre de equipo, él quiere traer ese empirismo bigleaguer para colaborar en las ambiciones de Bravos donde quieren mucho más que retornar que simplemente clasificar, el objetivo es la primera final y título para esta franquicia:

“Contento por este año, me fue muy bien. Fue mi segundo año en las Grandes Ligas, la idea es seguir trabajando, seguir luchando por un puesto y ahora venir a los Bravos a seguir ayudando en lo que me necesiten, donde el manager me ponga yo estoy dispuesto ayudar al equipo” recalcó en declaraciones tomadas por el Departamento de Prensa insular.

Tan vital es la receptoría que si Carlos permanece la mayor cantidad de tiempo posible, será un punto a favor que optimizará las posibilidades de éxitos para los margariteños:

“Hasta donde el equipo llegue (…) Orgulloso, siempre voy a estar disponible para tratar de ayudar al equipo y lograr la meta que tanto queremos, que es pasar a los playoffs y ganar el campeonato”, enfatizó.

En la temporada 2022/2023, el cuerpo de pitcheo de Bravos resultó el hándicap que imposibilitó una ubicación más cómoda en la tabla de posiciones, una que les permitiese esquivar la resolución entre comodines; estos serpentineros ostentaron el 7mo más deficiente promedio de carreras limpias permitidas, 5.22, así como el más desmejorado whip, 1.70.

Uno de los factores de incidencia para mejorar eso pasa por establecer canales comunicacionales más eficientes, Pérez es del todo consiente de eso:

“Lo más importante es la comunicación con los pitchers, ver como se sienten cómodos y tratar que ellos se sientan cómodos con uno”, a lo que añadió su plena disposición de jugar en posiciones alternas, “como siempre le digo a los muchachos y al mánager, donde ellos me necesiten: en primera, designado, este año, con el favor de Dios, voy a estar catcheando y aportando mi granito de arena para lograr el objetivo”, concluyó.

Carlos Pérez en números

A lo largo de esas 3 campañas en la LVBP, el máscara acumula average de .291, porcentaje de embasado en .357, slugging de .411, OPS en .768, en 79 juegos y 282 turnos legales ha dado 82 imparables, 13 dobles, 7 cuadrangulares, 1 almohadilla robada, 44 anotaciones, 55 remolcadas, 75 bases alcanzadas, 23 boletos y 22 ponches.

En la MLB, siempre con los patiblancos: .209 de promedio, .254 en OBP, .343 de slugging, .597 en OPS, 34 juegos, 67 turnos, 14 indiscutibles, 6 biangulares, 1 tablazo de cuatro esquinas, 5 pisadas del plato, 5 compañeros llevados a la registradora, 23 almohadillas alcanzadas, 4 bases por bolas y 13 chocolates engullidos.

Su porcentaje de fildeo es de .980, no obstante, tiene saldo negativo en promedio de carreras defensivas salvadas, -4.