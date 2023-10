LVBP: ¿Cuál es el pelotero más veterano de la temporada 2023-2024?

Con el retiro de Jean Machí la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) perdió a su jugador de más edad, el experimentado relevista derecho, de acuerdo a la data de pelotabinaria, nació el 1 de febrero de 1982; el nativo de El Tigre lanzó 20 temporadas, 15 de ellas con Navegantes del Magallanes, 4 con Tigres de Aragua y sus 2 últimas con Cardenales de Lara.

Con la culminación de esa trayectoria, existen dos candidatos para ocupar esa vacante como el pelotero de mayor edad en el circuito local, ellos son Rafael Cova y Alex Romero.

El primero de ellos a finales del año pasado fue cortado por los Tigres y se mantiene en situación de agente libre, de acordar con algún equipo será el más longevo pues nació el 5 de marzo de 1982; de no abordar la 2023/2024 el segundo de ellos sería el más veterano, en estos momentos forma parte de la estructura de Águilas del Zulia y nació el 9 de septiembre de 1983.

En caso de que Romero no llegase a jugar, el siguiente en la línea de sucesión es Frank Díaz, no obstante, su situación es similar a la de Cova; el pasado mes fue liberado por Bravos de Margarita, no ha pactado con nuevo elenco pero tampoco ha oficializado la conclusión de su trayectoria. El toletero tiene el 6 de junio de 1983 como su fecha de nacimiento.

El listado de mayor cosecha empírica lo continúa Guillermo Moscoso, quien de nuevo se asoma como as en la rotación de Aragua, nació el 14 de noviembre de 1983; Jesús Guzmán ya no está vinculado a Tiburones de La Guaira y no se sabe si proseguirá en la LVBP, 14 de junio de 1984 fue la fecha en que llegó al mundo.

Aquí el resto de los más veteranos en el ámbito de la LVBP:

Junior Guerra (16-1-1985) seguirá con La Guaira; José Ascanio (2-5-1985) fue liberado por Magallanes, es agente libre; Anthony Ortega (24-8-1985) no tiene equipo tras ser cortado por Aragua; Franklin Morales (24-1-1986) también está en el mercado; Raúl Rivero (6-5-1986) se mantiene con Cardenales, Miguel Socolovich (24-7-1986) continuará con Leones del Caracas, todo indica será su última temporada; Alcides Escobar (16-12-1986) prosigue con Tiburones; Robert Zárate (1-2-1987) fue cesanteado por los Navegantes, no ha firmado con nuevo elenco; Danny Rondón (21-6-1987) está como invitado en la pretemporada del Caracas; Leonel Campos (17-7-1987), aún forma parte de los Tigres; Wilson Ramos (10-8-1987) va a su primer año con Bravos; Pedro Rodríguez (31-10-1987) igualmente permanece en Aragua.