LVBP: ¡Ambicioso y paulatino! Esto dijo José Alguacil en su primera práctica con Leones del Caracas

Los primeros pasos de José Alguacil como mánager de Leones del Caracas no fueron sencillos, algunas de sus decisiones fueron cuestionadas por un segmento de la prensa y la afición a comienzos del certamen 2021/2022, sin embargo, con la paciencia, constancia y convicción que le caracterizan demostró sus cualidades como técnico logrando sacar lo mejor de sus pupilos para finalizar esa ronda eliminatoria con balance positivo de 26-23.

Aunque los melenudos no quedaron bien parados en aquel Round Robin, ganando 6, cayendo en 10, las cosas para esta organización estaban encausadas y con algunos movimientos durante el siguiente receso, se logró redondear una plantilla muy completa que no dejó para nadie, siendo los mejores en cada una de las instancias de la 2022/2023.

La cosecha fue de 36-19 en la primera parte, 10-6 en el Todos Contra Todos y en la Gran Final requirieron prevalecer en 4 de 6 compromisos, así finalmente cortaron la sequía más prolongada sin títulos para la franquicia más laureada del deporte profesional de Venezuela.

Fue un gran logro al que solo le faltó un triunfo más en la Serie del Caribe; todo forma parte del pasado inmediato y en ello buscan la motivación para ir por más e hilvanar el primer bicampeonato caraquista desde las 1986/1987 y 1987/1988, sí, tanto tiempo ha pasado y esto no representa presión adicional para Alguacil. Él lo asume esa meta con filosofía:

“No siento presión, más bien veo esto como un compromiso porque todo el mundo sabe que ganar un campeonato no es nada fácil, existen equipos que después de ganar un título, se ausentan en postemporada. Mi mensaje es que debemos aprender de ellos” precisó el mandamás de la manada tras asumir primera jornada en las prácticas ya arrancadas la semana pasada.

A riesgo de parecer repetitivos, no podemos (no debemos) olvidar las palabras del 5 veces ganador de la Serie Mundial de Grandes Ligas, Derek Jeter: “Ganar un título es difícil, repetir lo es todavía más”. Y ciertamente no es sencillo, al punto que desde el 2000 nadie en las Mayores consigue un bicampeonato, en la LVBP los más recientes fueron Cardenales de Lara entre la 2018/2019 y 2019/2020.

“Vamos a tratar de ganar otro campeonato. Tenemos la deuda con nuestra fanaticada, la cual es ganar la Serie del Caribe porque lamentablemente nos quedamos cortos, pero quedó atrás”.

Siempre es bueno establecer altos objetivos, forma parte de una mentalidad ganadora pero igualmente es recomendable, sobretodo en una disciplina tan impredecible como esta, asumir las cosas día a día, juego tras juego, entrada por entrada, out por out:

“No podemos pensar en enero sin haber empezado la temporada. Tenemos que enfocarnos en lo que debemos hacer en octubre, en noviembre y luego en diciembre. Estamos en buen camino y lograremos cumplir esa meta trazada”, finalizó Alguacil que por cierto, tiene balance muy positivo de 62-42 (.596) como mánager del Caracas.