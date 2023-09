LVBP: Rainiero Coa: Los Quality Control Coach también debemos ver más allá de las estadísticas

A lo largo de su natural proceso evolutivo, el beisbol se ha compuesto por una gran carga numérica, de estadísticas que al menos en los últimos 21 años encontraron su paroxismo con la irrupción práctica de la sabermetría, una tendencia que en realidad data de más tiempo.

Entre tantos nuevos parámetros que arrojó este estilo se cuenta el modo de abordar el análisis de la disciplina, al punto que en la actualidad a paso acelerado cobra más importancia la planificación estratégica de un juego, estructurada en el estudio de una amplia gama de estadísticas acerca de los contrarios.

Bajo esa óptica desde hace poco surgió el cargo Quality Control Coach, estatus que da sus primeros pasos en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP); Águilas del Zulia este año entregará esas responsabilidades a Rainiero Coa, joven técnico venezolano con experiencias organizacionales y estratégicas como coach en las granjas de los Yankees de Nueva York.

Al anunciar su contratación sobre un amplio sector de la afición, en especial de los rapaces, surgió la interrogante ¿de qué se encarga un Quality Control Coach? En este sentido, Meridiano Web conversó con el nuevo técnico aguilucho para que él mismo nos detallará parte de las responsabilidades bajo sus alas:

“La función de este cargo es recopilar información, análisis estadísticos de los rivales. Teniendo eso como base podemos armar un plan de acción para abordar el juego de pelota, el algo que desde hace unos 5, 7 años que en realidad se viene aplicando en las Grandes Ligas pero se ha hecho 'oficial' desde hace 2”.

“Nuestra ocupación también pasa por apoyar al resto del staff de coaches, bateo, pitcheo. Por ejemplo, hablo con este último y me hace saber la necesidad específica, del momento acerca de los bateadores a enfrentar en determinado compromiso, desde cuántas veces se ponchan, con qué frecuencia toman bases por bolas, porcentaje de swings a envíos malos”.

“En el caso del técnico de bateo sería qué tipos de lanzamientos tienen los pitchers rivales, qué tipo de envíos utilizan en distintos tipos de conteos, por ejemplo contra toleteros zurdos, derechos”.

“Los Quality Control Coach también debemos ver más allá de las estadísticas, debemos preparar a nuestros jugadores con toda esa amplia información tener una ventaja estratégica en procura de las victorias”.

En Baseball Reference señalan que Pablo López acumula 758 apariciones al plato en bateadores enfrentados, apenas 7, el 0.9% ha llegado a conteo de 3-0 ¿Este es un punto de referencia correcto sobre el tipo de información que debe manejar quien tenga tu cargo?

“Totalmente, eso te quiere decir que él lanza muchos strikes, ataca la zona. Mis funciones conllevan a proveer esa información al coach de bateo. Contra él haría un plan de ataque sobre cuál es el envío que tiende a lanzar más en 0-0, o cuál es el lanzamiento que más emplea en los distintos tipos de conteos. Toda esa información también se le facilita a los bateadores para que estén mejor preparados para sus turnos”.

¿Más allá de estas importantes funciones, hay algo en específico que el alto mando de las Águilas te pidió para optimizar el material humano a disposición?

“Hace dos años comencé con ellos como coach de bullpen, también tengo acceso a la base de datos del equipo acá (Yankees), de ella puedo conseguir importante información adicional sobre el conjunto, además de emplear todos esos datos para enfrentar al resto de la LVBP. En Águilas quieren sea apoyo fundamental para el mánager (Pat Listach) y de todo el cuerpo técnico, tenerles a la mano la información que más necesiten”.

En la temporada anterior el pitcheo abridor del Zulia estuvo entre los mejores en estadísticas tradicionales muy importantes, como efectividad y whip, sin embargo, ese plus no se tradujo en victorias consecuentes ¿Consideras tus funciones tendrán incidencia directa para aumentar esa cosecha de lauros?

“Pienso que este cargo ayudará mucho porque el juego ha cambiado mucho, es abundante la cantidad de información que existe sobre el desempeño de los jugadores, bien sea del sistema MLB o de Ligas Independientes, pero no lo es todo, son muchas las variables que deben converger para ganar, el beisbol es complejo; puede darse el caso de que la información ayudó a los lanzadores a ser dominantes, pero los bateadores no lograron acertar contra los pitchers contrarios a pesar de que se les facilitaron datos como tendencia de lanzamientos, porcentajes de uso, cómo se mueven los envíos, qué velocidad tienen (…) siempre habrán ajustes que hacerse sobre la marcha”.

Con la 2023/2024 ya encimada ¿El mánager Listach ya puntualizó en los primeros detalles que requerirá de ti?

“En efecto, me subrayó en la necesidad de tener un plan, saber cómo atacar a los lanzadores, cómo pitchear contra los bateadores. Enfatizó en el objetivo de estar preparados al máximo, si se pierde ya no sería por descuido en ese sentido sino por fallas en la ejecución. Abordar una partida sin preparación hace más complicado prevalecer, es como ir a una batalla con armas pequeñitas; mientras estemos mejor preparados, más chance tendremos”.

Existen factores de la LVBP que consideres serán un reto, considerando que la dinámica del circuito es muy distinta a la pelota de las Menores, podemos ver a un rookie enfrentar a un grandeliga. ¿Esa realidad representaría complicaciones para tus funciones?

“Mientras más información exista sobre los jugadores es más sencillo armar un plan; en la LVBP si puede ser más complicado si llegan peloteros que no son parte del sistema MLB o Ligas Independientes, pero a nuestra Liga ahora se empleará el trackman y esta es una importante fuente de información precisa y fresca”.

¿Anteriormente has ejercido estas funciones a nivel de Ligas Menores?

“No de manera oficial; con los Yankees tengo trayectoria, de jugador pasé a coach de base, incluso mánager en la Liga de Novatos de República Dominicana. En esa última tenía más acceso a los reportes de los scouts de avanzada, algo que me dio muchos conocimientos, sé manejar esos reportes sobre qué necesita el coach de pitcheo por ejemplo; por otra parte también tengo experiencia en Grandes Ligas como coach de bullpen. Todo eso me hace sentir preparado para ahora llevar el cargo formalmente”.

¿Tienes algún personaje de referencia como Quality Control Coach, o en todo caso, alguien de quien digas “me gusta la manera en que aborda, analiza el juego"?

“En estos momentos acá trabajo con Tanner Swanson (Quality Control y coach de cátchers) y Zac Fieroh (analista), he visto la manera en que se involucran en la parte analítica del juego, me agrada mucho su forma de ver el juego. También está el venezolano Carlos Mendoza quien ya fue Quality Control; sus conocimientos sobre el beisbol son increíbles, es la persona quien más me ha impactado”.

¿Ya tienes fecha de incorporación al nido aguilucho?

“Mis funciones acá con los Yankees deben finalizar en las primeras fechas de octubre, entre el 5 u 8 espero estar en Venezuela con las Águilas”