LMBP: Así fue el Draft de la Liga Mayor de Beisbol Profesional 2024 (+Picks)

La espera poco a poco llega a su final. En tan solo unos días, la cuarta edición de la Liga Mayor de Beisbol Profesional se pondrá en marcha, en lo que significará el regreso del beisbol a los terrenos de juego de Venezuela luego de la culminación de la temporada 2023/24 de la LVBP, en el pasado mes de enero.

De cara a lo que será esta nueva edición de este aún joven campeonato, en la noche del lunes 6 de mayo se realizó el Draft de la edición 2024, en el que los ocho equipos que forman parte del torneo se reforzaron con peloteros criollos que se encontraban en la agencia libre, para así aumentar el nivel de las organizaciones y brindarle oportunidades nuevas a peloteros que buscan impulsar de nuevo sus respectivas carreras.

Además, para esta celebración se congregaron figuras importantes de nuestra pelota, quienes ahora hacen vida en las distintas instituciones de esta Liga, como Carlos Guillén, Víctor Zambrano, Víctor Gárate, Freddy García, Carlos García, Robert Pérez, Robinson Chirinos, entre otros.

Formato del Draft

El formato de este Draft fue bastante sencillo de entender. El Draft estaba compuesto por ocho rondas, en las que cada equipo tenía un minuto para escoger un jugador. El orden de escogencia fue determinado por la tabla de posiciones de la Ronda Regular de la campaña 2023, con el equipo de peor récord (Caciques) escogiendo de primero, y el mejor récord (Delfines) escogiendo de último lugar.

Como es lógico, cada equipo tenía solo una escogencia por ronda. Además, los gerentes y directivos tenían derecho a pasar y no escoger a nadie en una determinada ronda. Al seleccionar un jugador, esta elección debía ser aprobada por la directiva de la LMBP, quienes verificaban que en efecto el jugador estuviera inscrito en el Draft y que además no perteneciera a ninguna otra organización de la Liga.

Las escogencias

Si hacia falta un testimonio interesante del buen nivel de beisbol que se disfrutará en esta Liga, el equipo de Caciques de Distrito lo dio, al adquirir con la primera elección del Draft al experimentado lanzador tachirense Yapson Gómez, quien en Venezuela ha sido ganador del Setup del Año con Cardenales de Lara, y quien incluso viene de jugar el Clasico Mundial de Beisbol en 2023 con Colombia.

"Me siento feliz de estar aquí. Agradecido con Caciques que me escogió de primero. Me siento fuerte física y mentalmente, es un reto positivo, hay mucho talento en todos los equipos", declaró Gómez en exclusiva para Meridiano, luego de tener el honor de ser el primer pick.

A lo largo del evento, otros nombres interesantes aparecieron, como es el caso de Kenneth Betancourt, Ángel Aponte, Franklin Dacosta, Jairo Pérez o Danny Rondón.

Ronda 1:

• Caciques: Yapson Gómez

• Líderes: Frainger Aranguren

• Senadores: Robinson Hernández

• Samanes: Justin López

• Guerreros: Kenneth Betancourt

• Centauros: Ángel Aponte

• Marineros: Luis Oviedo

• Delfines: Franklin Dacosta

Ronda 2:

• Caciques: Roberto Álvarez

• Líderes: Maicor León

• Senadores: Yon Landaeta

• Samanes: Manaure Martínez

• Guerreros: Williander Moreno

• Centauros: José Sánchez

• Marineros: Rusber Estrada

• Delfines: Moisés Gómez

Ronda 3:

• Caciques: Anthony Torres

• Líderes: Carlos Campos (R)

• Senadores: Fernando Chacón

• Samanes: Pablo Mujica

• Guerreros: Wilmer Pérez

• Centauros: Jairo Pérez

• Marineros: Anderson Martínez

• Delfines: Danny Rondon



Ronda 4:

• Caciques: Orlando Barrios

• Líderes: César Idrogo (R)

• Senadores: Pasó

• Samanes: Moisés Colasante

• Guerreros: Andrés Díaz

• Centauros: Óscar Rangel

• Marineros: Jackson Solarte

• Delfines: Yofrec Díaz

Ronda 5:

• Caciques: Moisés Castellano

• Líderes: Pasó

• Senadores: Pasó

• Samanes: Frank Díaz

• Guerreros: Carlos Guarate

• Centauros: Gilbert Perdomo (R)

• Marineros: Pasó

• Delfines: Alberto Sojo

Ronda 6:

• Caciques: Wilker Cubillan

• Líderes: Pasó

• Senadores: Pasó

• Samanes: Pasó

• Guerreros: Pasó

• Centauros: Paolo Padovani (R)

• Marineros: Pasó

• Delfines: Johan Belisario

Ronda 7:

• Caciques: Pasó

• Líderes: Pasó

• Senadores: Pasó

• Samanes: Pasó

• Guerreros: Pasó

• Centauros: Yorberto Mejicano

• Marineros: Pasó

• Delfines: Pasó

Ronda 8:

• Caciques: Pasó

• Líderes: Pasó

• Senadores: Pasó

• Samanes: Daniel Jiménez

• Guerreros: Pasó

• Centauros: Óscar Abreu

• Marineros: Pasó

• Delfines: Pasó