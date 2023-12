Eliézer Alfonzo pide a los peloteros que no sean conformistas. "Si yo fallaba me molestaba" (+Video)

Estadio Monumental.- La temporada 2023-2024 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) ha concretado nueve semanas de competencia en la ronda regular y la postemporada está cada vez más cerca. La fiesta de enero sigue a la espera de sus cinco participantes para poner en marcha el todos contra todos. Y si hay un hombre que sabe de jerarquía en el circuito nacional ese es Eliézer Alfonzo.

"El Matatán" disputó trece temporadas como jugador profesional en Venezuela, distribuidas entre tres uniformes; Caribes de Anzoátegui, Navegantes del Magallanes y Bravos de Margarita. El oriundo de Puerto La Cruz es uno de esos individuos que ha tenido un fructífero sendero por la pelota rentada de Venezuela y actualmente funge labores de Asistente del Coach de Bateo con los orientales.

"Trabajar, el secreto de todo tanto en Estados Unidos como aquí, es trabajar. No ser conformista, es lo que yo veo en muchos peloteros; dan dos hits y dicen que ya hicieron la semana. Yo fui uno de los peloteros que un día daba dos imparables y al otro quería dar tres. Si fallaba me molestaba", comentó Eliézer Alfonzo en una entrevista concedida a pie de campo en el Estadio Monumental Simón Bolívar, ubicado en La Rinconada.

Foto: Caribes

Anécdotas por doquier suele soltar Eliézer al ser entrevistado, y es que fue un profesional con todas sus letras y se esforzó para lograr todo lo que pudo alcanzar en su trayectoria, tanto en el campeonato invernal de Venezuela como fuera de sus fronteras.

"Muchas personas pensaban que yo era de calle porque no me veían. Lo que pasa es que yo iba al hotel, me acostaba y me levantaba a las seis de la mañana para ir al gimnasio, cuando me buscaban era porque ya yo estaba en el autobús, ellos creían que me estaba despertando, pero ya yo había ido hasta al gimnasio y había trabajado, ese fue el éxito que yo tuve en mi carrera", explicó.

Actualmente, tiene dos hijos como peloteros activos, Omar y Eliézer Alfonzo Jr., de Caribes y Leones, respectivamente. Eliézer participó con el conjunto melenudo desde el primer día de la campaña 2023-2024 de la LVBP y poco a poco se convirtió en una pieza inamovible en la escuadra de la capital.

Por su parte, Omar Alfonzo está soltando sus destellos de calidad con los aborígenes y en la pelota estadounidense tiene contrato con los Piratas de Pittsburgh.

Lo cierto es que tanto "El Matatán" como su par de descendientes labraron sus propios senderos dentro del beisbol profesional. Ese par de muchachos apuntan a ser de lo mejor en los próximos años para el beisbol criollo. Si mantienen la mentalidad de su señor padre, de no ser conformistas, llegarán más lejos de lo que se podría pensar.