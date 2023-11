LVBP: ¿Eliézer Alfonzo Jr. ha extendido su permiso para continuar con Leones del Caracas? (+Video)

Estadio Monumental, La Rinconada.- Leones del Caracas es uno de los pocos equipos de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) que puede darse el lujo de tener una profundidad considerable en su roster. La receptoría es una de las posiciones con más población capitalina y ya transcurre la sexta semana de competencia en la temporada 2023-2024.

Entre tantos buenos peloteros, Eliézer Alfonzo Jr. resalta por las buenas habilidades que destaca a su corta edad y en su primera contienda de experiencia por la pelota criolla. En el beisbol de Estados Unidos pertenece a la organización de los Tigres de Detroit y en el curso anterior se consagró campeón en las Ligas Menores, siendo una pieza clave en la conquista del título.

Sin embargo, esa valiosa presencia detrás del plato, con los melenudos, puede estar por terminar. En la pretemporada, "Fonzy" conversó con Meridiano y explicó que su permiso para ver acción en Venezuela llegaba hasta finales del mes de noviembre. Ya con más de veinte días transcurridos del onceavo mes del año, necesitábamos conocer si era posible extender su actividad.

"Por ahora no he hablado con los Tigres de Detroit de extender mi permiso. Ellos se han mantenido en contacto conmigo, viendo como me siento físicamente. Me preparé muy bien durante la temporada muerta para afrontar este año como lo hice en Estados Unidos. Les comenté que quiero seguir jugando", comentó el hijo de 'El Matatán'.

Foto: AVS Photoreport

"Espero que cuando nos sentemos a conversar acerca del permiso, me den el 'sí' para continuar con los Leones del Caracas", reconoció el careta. "Jugar aquí me va a ayudar mucho para mi regreso a Estados Unidos, esta liga es de bastante competitividad y mucha experiencia. He aprendido bastante desde que llegué, con este gran grupo que tenemos acá", resaltó.

"Yo creo que a finales de esta semana ya podremos saber que pasará, esperemos que si pueda quedarme", finalizó entre sonrisas el oriundo de Barcelona.

En su primer curso de la LVBP, ha acumulado un AVG de .397 con un sólido OPS de 1.037, tras empalmar 23 inatrapables, 1 cuadrangular, 12 carreras fletadas, 20 anotadas, 9 boletos negociados y apenas 4 ponches sufridos en 58 visitas al plato.