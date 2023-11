LVBP: Eliezer Alfonzo Jr. quiere labrar su propio camino en la pelota venezolana (+ Exclusiva)

Una de las gratas sorpresas de la temporada 2023-2024 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional ha sido Eliezer Alfonzo Jr. quien ha estado intratable con el madero, siendo una de las grandes piezas del impresionante inicio de campaña de los Leones del Caracas.

“Ha sido bastante bonito llegar a la liga ya que tenía dos años tratando de jugar, pero por compromisos con mi organización en los Estados Unidos no lo había podido hacer y la verdad que me siento muy feliz de jugar en Venezuela”, expresó Alfonzo mostrando su felicidad de jugar en su país.

El joven prospecto vive con mucha alegría su primera campaña en la pelota venezolana, en la que espera hacerse un nombre propio, a pesar de tener el mismo de su padre, quien ha sido uno de los grandes bateadores en la historia de la LVBP.

“Siempre pensé que yo quería jugar en Venezuela, pero que no me vieran solo como el hijo de Eliezer Alfonzo, quería que me vieran como Eliezer Alfonzo Jr. por lo que esté haciendo y el trabajo que haga y tratar de ser exitoso para ayudar a los Leones del Caracas”.

Alfonzo cuenta con el espectacular promedio de bateo de .417, producto de conectar 20 imparables en 48 turnos, todo esto en 16 compromisos en los que ha pegado un cuadrangular y ha remolcado 11 carreras y anotado otras 18.

“El trabajo y el enfoque es muy importante para un pelotero y las granas de trabajar y tratar de salir adelante yo creo que es lo más importante, Freddy Fermín hizo un gran trabajo como receptor el año pasado y ahora tengo la oportunidad de estar acá y espero ayudar al equipo”, dijo el nacido en Barcelona, sobre la responsabilidad de suplir a Freddy Fermín en la receptoría.

El joven toletero vivió un momento muy bonito en su vida y en su carrera cuando sus Leones del Caracas enfrentaron a los Caribes de Anzoátegui, equipo en el trabaja su padre como parte del cuerpo técnico, algo que afirma recordará toda su vida.

“Fue un momento muy bonito, poderlo enfrentar en Puerto La Cruz, con mi familia, mi abuela, mi madre, mis hermanos, la ciudad que nos vio crecer, en donde mi padre labró su camino como profesional, la verdad fue algo muy bonito y espero que las cosas sigan saliendo bien”.

“Tengo permiso hasta el 30 de noviembre, pero cuando se acerque más la fecha vamos a tratar de extender mi permiso”, finalizó Alfonzo sobre el permiso que tiene de los Tigres de Detroit, conjunto al que pertenece y con quienes espera llegar a un acuerdo para seguir jugando.