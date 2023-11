LVBP: Anthony Vizcaya revela el secreto de su gran nivel con Magallanes (+Entrevista)

Estadio Universitario de Caracas.- De momento, la temporada 2023/24 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional no ha ido según lo planeado para los Navegantes del Magallanes. El equipo eléctrico posee buenos jugadores y ha conseguido triunfos importantes, pero no ha podido ser lo suficientemente regular como para ponerse por arriba de .500.

Sin embargo, el equipo filibustero sí ha podido contar con actuaciones que son absolutamente estelares y que prometen ser importantes para darle pronto al equipo su primera racha positiva de resultados. Uno de los peloteros que ha tenido este tipo de actuaciones ha sido, sin duda, el nuevo cerrador del equipo, Anthony Vizcaya.

El serpentinero derecho tuvo una mala temporada regular en la pasada 2022/23, pero ha sabido enderezar el rumbo desde el pasado Round Robin para convertirse probablemente en el mejor relevista del beisbol venezolano.

Actualmente, posee una efectividad inmaculada de 0.00, ya que no ha recibido carreras en 10.2 innings de labor, en los que además ha permitido tan solo cinco imparables

Vizcaya habló en exclusiva con Meridiano justamente sobre los ajustes que ha realizado para poder mostrar un nivel con el que se ha visto inmenso y ampliamente superior a sus rivales.

"He estado trabajando todo el año. No he descansado, sigo preparándome para estar mejor. Me sigo preparando como si fuera el primer día. Uno tiene que estar 100% listo para esas oportunidades, me siento contento con todo lo que ha venido pasando y ahí estoy, día a día", fue lo primero que comentó el diestro de Magallanes al ser consultado sobre su actual estado de forma.

En la campaña regular de la zafra 2022/23, Vizcaya tuvo una alta efectividad de 6.99, la más alta que ha tenido en un año con más de 10 apariciones en su carrera en Venezuela. El relevista confesó que la actitud fue determinante para darle la vuelta a la situación. "Tuve un mal inicio por asuntos personales, me desenfoqué mucho, no le puse seriedad y lo tengo que decir con responsabilidad", aseguró sin tapujos el lanzador.

Además, Anthony agregó que ahora le presta muchísima más atención a cada detalle de lo que ocurre dentro del terreno. "Salía, veía a los bateadores del uno al nueve, veía la situación del score para prepararme en ese momento porque no quería que nada me cayera de sorpresa. Desde el 2 de enero lo he estado trabajando y gracias a Dios ha sido un éxito", afirmó.

El cerrador turco también habló sobre la importancia que el coach Gerardo Casadiego ha tenido para el buen nivel que ha podido mostrar hasta los momentos. "Me ha ayudado en los lanzamientos y en la mecánica. Siempre me dice 'vamos a trabajar esto que se puede mejorar' y gracias a Dios se ha podido dar", dijo.

Vizcaya formó parte durante varios años de un bullpen fantástico que le dio alegrías a los Navegantes, con nombres como Bruce Rondón, Enderson Franco o Wilking Rodríguez. Con esto en mente, el diestro afirma que este año hay brazos con el nivel para emular aquel temido relevo de la campaña 2021/22. "Tenemos buenos lanzadores. Estamos esperando a Enderson Franco, Wilking que hasta donde sé está en Valencia, viene Deolis también. Nuestro bullpen es de los mejores de la Liga y se siente satisfactorio", resaltó.

Para cerrar, el oriundo de Barquisimeto quiso dejarle un mensaje a la fanaticada magallanera. "Estamos dando lo mejor, queremos ganar, no piensen que queremos perder o que queremos hacer errores, simplemente es un juego como siempre lo he dicho. Que sigan viniendo a los partidos, tenemos grandes jugadores y los visitantes también. Es un honor tener muchos grandesligas. Les envío un saludo y mucho éxito", sentenció.