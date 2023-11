LVBP: ¡Alarmas encendidas! Leones retira por precaución del encuentro en Maracay a César Hernández (+Detalles)

La quinta semana de acción de la LVBP no ha comenzado del todo bien para los Leones del Caracas. Y es que si bien se encuentran en un momento sublime a nivel colectivo, dos de sus figuras más importantes han encendido las alarmas durante este martes.

En horas de la tarde el equipo dio a conocer que Gabriel Noriega no formaría parte del equipo titular ante los Tigres de Aragua en el José Pérez Colmenares, esto debido a un cuadro viral que no le permite estar en óptimas condiciones. Pero eso no ha sido todo.

El staff del conjunto melenudo debió retirar a César Hernández luego de un inning completo en Maracay, ya que padeció de un dolor en la parte baja de la espalda. El infielder apenas consumió un turno y a la defensiva colaboró en una jugada para doble matanza.

Cabe recordar que el carabobeño es uno de los bates más productivos de los Leones esta campaña, pues acumula un total de 21 imparables, 15 carreras anotadas, 16 remolcadas y cuatro jonrones.