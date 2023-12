LVBP: Eliézer Alfonzo reconoce como fue la crianza de sus hijos para establecer un legado en Venezuela (+Video)

En los años de existencia que tiene la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) han surgido distintos legados que se van ampliando con la nueva camada de peloteros que surgen de un mismo apellido. Así como ha sucedido con los Davalillo, está empezando a ser con los Alfonzo, comenzando por Eliézer Alfonzo, ex pelotero y ahora parte del staff técnico de Caribes de Anzoátegui.

Quien es conocido como "El Matatán", marcó su retiro luego de la campaña 2019-2020 para enfocarse en el crecimiento y desarrollo deportivo de sus dos hijos, Omar y Eliézer Alfonzo Jr., ambos jugadores profesionales en la actualidad. Los dos pupilos del oriundo de Puerto La Cruz se estrenaron en el circuito nacional en la presente contienda 2023-2024.

Eliézer Alfonzo Jr. lo hizo con los Leones del Caracas, convirtiéndose en una pieza de altísimo valor luego de tener un óptimo rendimiento y suplir de manera tranquila la ausencia del grandeliga Freddy Fermín, que tuvo que someterse a una intervención quirúrgica debido a una fractura en uno de sus dedos de la mano. Por su parte, Omar debutó con la misma organización con la que está trabajando su señor padre, Caribes de Anzoátegui, y sigue activo.

"Me siento orgulloso por los dos muchachos que tengo. Hablamos todos los días, gracias a Dios me prestan mucha atención cuando converso con ellos, principalmente Eliézer que fue el primero que comenzó a jugar en Venezuela; le dije que no se llenara de emoción y que cuando cruzara las dos líneas (del terreno) diera más del cien por ciento, esa era la única manera de ganarse una oportunidad", comentó el ahora Asistente del Coach de Bateo.

Omar Alfonzo pertenece a los Piratas de Pittsburgh en el circuito norteamericano. Viene de jugar en la Florida Complex League, torneo que ostenta un nivel de novato. Allí dejó registro de 6 indiscutibles, 1 cuadrangular, 5 carreras fletadas, 5 anotadas, 9 boletos negociados y 5 ponches sufridos en 31 visitas al plato, distribuidas en apenas 8 juegos, exhibiendo un AVG de .286 y 1.040 en su OPS.

Para que ese dúo de muchachos lograra alcanzar el profesionalismo dentro del deporte, tuvo que existir una crianza de por medio que los guiara por el buen camino de la disciplina. Fue allí donde El Matatán aplicó su figura paternal para moldear a su descendencia.

"Sinceramente, como dice uno, eran una 'ladilla'. Todos los días había que picharles dos o tres tobos de pelota a cada uno. Prácticamente nacieron en un estadio mis hijos, ellos esperaban las vacaciones para ir a donde yo estuviese y así pienso que creció ese amor desde niños en un terreno de juego", explicó.

Y así fue como la dupla de los Alfonzo's le tomaron cariño al beisbol y poco a poco fueron estableciendo un camino para, con la ayuda de su padre, llegar a concretar una firma con alguna organización, tanto en Venezuela como en Estados Unidos.

Eliézer Alfonzo Jr. está ligado a los Tigres de Detroit, se consagró campeón en las Ligas Menores con esa organización. En el 2023 vio acción en Clase A Fuerte y Doble A, en general logró 96 imparables, 9 jonrones, 44 rayitas empujadas, 51 anotadas, 29 pasaportes recibidos y 28 ponches sufridos en 402 turnos al bate; Su AVG quedó en .265 con .704 en su OPS.