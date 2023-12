El Padre de Ronald Acuña Jr. calma las aguas por su pelea con Nivaldo Rodríguez (+Video)

La tensión que se creo en el juego entre los Tiburones de La Guaira y los Navegantes del Magallanes el pasado lunes 4 de diciembre ha dado mucho de que hablar entre los aficionados de ambas escuadras y algunos expertos del mundo del Beisbol.

Toda esta situación, como bien se sabe, vino de una confrontación entre el lanzador de los bucaneros, Nivaldo Rodríguez y el padre del jugador más valioso de la Liga Nacional de la MLB, Ronald Acuña Jr., luego de que el pitcher con pasado en los Astros de Houston, publicará en sus redes sociales unas declaraciones bastante comprometedoras de Acuña Sr.

"Después no estén llorando cuando estemos en grupo. Ojalá te consigamos cuando estemos por ahí para darte tus cachetadas. Ponle la nota de voz que es el papá de Acuña. Péguense para que vean que vamos a matarnos todos contra todos"; esta pronunciación del ex pelotero de "los salados" provocaron que tanto la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y los de "la nave turca" salieran a defender al beisbolista de 26 años.

Ante esta situación, Ronald Acuña padre, explicó su versión de los hechos en una entrevista exclusiva con el periodista de Meridiano Televisión, Darwin Trejo, para el programa Extrainning. En donde, una de las principales declaraciones que ofreció fue que no tiene ningún inconveniente en reunirse con Rodríguez para resolver la problemática entre ellos, "¿Qué moraleja deja toda esta situación? Mira ya todo eso quedó en el pasado, ojala ya no vuelva a pasar porque el año pasado también paso lo mismo con nosotros aquí en el universitario, y ya yo tengo contactos con Ramón Hernández y a la hora de hablar con Nivaldo (Rodríguez) se habla... Aquí si alguien cometió un error, si lo cometí yo... no es que estoy pidiendo disculpas ni perdón, pero si hay que hablar con Nivaldo y darle la mano, no tengo ningún problema".

Por lo que, ahora queda esperar, si los responsables del campeonato venezolano o alguno de los equipos, tomarán cartas en el asunto o dejarán pasar la grave situación que se produjo en el post-partido.