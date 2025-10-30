Así sale Magallanes ante Bravos en busca de encadenar más victorias

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes quieren mantener su buen ritmo en la tercera semana de campeonato, cuando se midan a los Bravos de Margarita y a pesar del buen momento turco, el manager Eduardo Pérez, realizó algunas modificaciones en la alineación.

No obstante, esto es algo que acostumbra el experimentado entrenador desde la campaña anterior y hoy espera que vuelvan a surtir efecto cuando se enfrenten a los Bravos de Margarita a las 7:00pm.

Así sale Magallanes en el primero de la serie ante Bravos:

Nelson Rafa CF Luis Suisbel 3B Eliézer Alfonzo Jr. C Rougner Odor BD Luis Sardiñas 1B Andrelton Simmons SS Tucupita Marcano LF Diego Velásquez 2B Alexis Hernández RF.

Además de los nueve peloteros de posición, el encargado de abrir el primero de una serie de dos entre estas novenas en el estadio Nueva Esparta, será el siniestro Ricardo Sánchez.

De esta manera, los "Turcos" tratarán sumar su tercera victoria consecutiva en la semana y la quinta (4-6) de la zafra, lo que les ayudaría a escalar en la tabla de posiciones.

Bravos no se la pondrá fácil a Magallanes:

Por otro lado, están unos Bravos de Margarita que también salen con todo esto igualmente tienen una cadena de dos lauros seguidos, ambos en condición de local y el día de hoy tendrán una ofensiva liderada por el exgrandeliga Edward Olivares.

Edward Olivares CF Breivic Valera 3B Alexi Amarista 2B Moisés Gómez RF Wilson García BD Juan Santana 1B Ramón Flores LF Jeremy Rivas SS Francisco Arcia C

El encargado de subir a la lomita por los "Insulares" será el derecho Melvi Acosta.