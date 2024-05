MLB: Ronald Acuña jr. recibe este mensaje de su madre (+Detalles)

Esta temporada de la Major League Baseball no será la misma, al no poder contar con la presencia de Ronald Acuña Jr. El MVP de la Liga Nacional en el 2023, no podrá ver más acción en el calendario de este 2024, luego de darse a conocer que tiene un desgarro completo del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, al querer devolverse hacia la segunda base en el juego del pasado domingo 26 de mayo.

El pelotero de 26 años estaba en la búsqueda de mejorar su situación desde la caja de bateo. Debido a que los fanáticos esperaban que pueda replicar o acercarse a la producción que ejecutó en 2023 con +40 jonrones y 70 bases robadas.

Esta noticia no sólo ha impactado a su cuerpo técnico, compañeros, rivales y fanáticos, sino especialmente a sus familiares. Quienes no han dejado de expresar su apoyo y cariño al “Abusador” y en esta oportunidad, su madre no dejó pasar la oportunidad para dedicarle unas palabras.

“En la vida, todos enfrentamos momentos difíciles en los que parece que todo está en contra nuestra. En esos momentos, es fundamental tener fuerza y disciplina para seguir adelante y superar los obstáculos que se presentan en nuestro camino”, afirmó en sus redes sociales.

De igual forma, ya sabe lo que es pasar por una recuperación de este tipo, debido a que sufrió el mismo contratiempo, pero en su otra rodilla en el 2021.

“La fuerza es la capacidad de resistir y superar las adversidades, de no rendirse ante las dificultades y de mantenernos firmes. La disciplina, es la voluntad de seguir trabajando duro y de no desviarnos del camino forjado. En los momentos difíciles es cuando más necesitamos poner a prueba nuestra fuerza y disciplina, y demostrar de lo que somos capaces. No importa cuán difíciles sean las circunstancias, siempre podrás encontrar la fuerza y la disciplina necesarias para superarlas y alcanzar tus metas, objetivos y propósitos. De la mano de Dios nada podrá salir mal ❤️🙏🏾, estaré a tu lado siempre mi rey @ronaldacunajr13 te amo inmenso”, sentenció

Números de Ronald Acuña Jr. 2024

Al no poder jugar más hasta el 2025, terminó este año con 49 juegos disputados, 192 turnos al bate, 38 carreras anotadas, 48 imparables, ocho dobles, un triple, cuatro jonrones, 15 impulsadas, 16 bases robadas, 27 boletos, 53 ponches y promedio de bateo en .250