MLB: Trevor Bauer cuenta la verdad sobre su acusación de abuso

El lanzador norteamericano Trevor Bauer se ha manifestado públicamente del caso de abuso sexual que había sido acusado en 2021, luego de dos años sin poder expresarse al respecto el derecho ha hecho una declaración en sus redes sociales, para según sus palabras, dejar este hecho atrás y enfocarse en su carrera.

El vídeo que subió el ganador del premio Cy Young empieza mostrando información de unos mensajes escrito por la supuesta víctima Lindsey Hill, el primero de ellos indicaba, "la próxima víctima, una estrella de los Dodgers", también indica que el patrimonio del lanzador era abultado, "el valor neto es de 51 millones".

La interlocutora le pregunta que como va a hacer para asegurarse esa bolsa a lo que Hill responde, "necesito que papito me golpee". Ante la interrogante de si se sentía culpable de lo que hacía, la joven argumentó, "no, la verdad no".

Posterior a esto el equipo legal de la chica se acercó a Bauer para obtener un arreglo económico, sin embargo, el lanzador siempre se rehusó, "desde el primer día me negué a darle un solo centavo".

Como parte de la evidencia, el lanzador muestra un video capturado por la misma Lindsey donde se ve a la joven acostada al lado de Bauer, "el video fue tomado por ella la mañana del 16 de mayo luego de que supuestamente fue brutalmente atacada, traumatizada emocionalmente y desesperada por alejarse de mi, se ve su cara y que no pasó lo que se dijo la noche del 15 de mayo".

"El juez del caso, encontró que Lindsey Hill mintió a la corte, no fue encontrado abuso sexual, o una conducta no consensuada" fueron algunas de las palabras del pitcher, quien además sumó, "el hecho es que nunca fui arrestado, no tuve cargos por el crimen pero si hubo un procedimiento legal sin que mi versión de los hechos haya sido siquiera escuchada".

Trevor Bauer cerro su comunicado indicando que solo quiere seguir en lo que le apasiona y dejar todo lo demás de lado, "al día de hoy ambas demandas han sido resueltas y por los últimos dos años he estado forzado a defender mi integridad y mi reputación en público, así que espero que sea la última vez que lo tenga que hacer, así que ahora solo quiero enfocarme en hacer mi trabajo, ganar juegos de beisbol y entretener a los fanáticos en todo el mundo, hoy estoy feliz de seguir adelante con mi vida.