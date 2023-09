MLB: Se aclara la situación del boricua Javier Báez en Tigres de Detroit

Tigres de Detroit están en un momento importante de la temporada, donde no se juegan nada y le dan oportunidades a muchos de sus peloteros jóvenes para que obtengan ritmo de competición en el primer equipo con miras a una temporada 2024 en Grandes Ligas donde el la organización tiene más opciones de alcanzar la postemporada. En esa línea, el Boricua Javier Báez está quedándose fuera de la alineación titular para darle tiempo de juegos a las jóvenes promesas.

Con respecto a eso A.J. Hinch habló sobre la situación de Javier Báez y aclaró la situación del momento del boricua.

A.J. Hinch sobre Báez... "Le estoy haciendo saber serie por serie cuál es el plan para esa serie". Y continuó... "A medida que distribuya el tiempo de juego, habrá un poco más de guión de lo habitual para muchos muchachos, no solo para Javy".

El manager de Detroit ya había adelantado a la prensa, que Báez se iba a perder algunos partidos para darle oportunidad a las promesas Andre Lipcius, Tyler Nevin, Andy Ibanez, Matt Vierling y Zack Short. De hecho A.J. Hinch resaltó sobre la situación... "Es importante que hagan su trabajo y estén listos para comenzar en cualquier momento" y sobre la situación de Javier Báez... "Los días que Javy no juega, está disponible. En cuanto a la salud, creo que está bien. Pero parte de mi trabajo es comunicar el plan. Pero no nos estamos adelantando demasiado".

Javier Báez no ha tenido la temporada que se esperaba, sus números no han sido lo que él ha venido produciendo en los últimos años. En esa línea A.J. Hinch matizó que no estaba fuera de la alineación por su falta de ofensiva y sí para darle turnos a los jóvenes... "Está disponible y estará listo para jugar cuando se lo pida. No caracterizo esto como algo más que este es su tiempo de juego para los próximos 25 juegos".

Estos son los números de Javier Báez a lo largo del 2023 con Tigres de Detroit: 456 turnos, 53 anotadas, 102 hits, 8 cuadrangulares, 54 impulsadas, 11 bases robadas, .224 promedio, .589 OPS.