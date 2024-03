MLB: Receptor caraquista es enviado a Ligas Menores (+Video)

El Spring Training 2024 está llegando a su etapa final y el Opening Day se acerca sigilosamente al beisbol de las Grandes Ligas. Las organizaciones del mejor beisbol del mundo empiezan a reducir la presencia de sus peloteros en los juegos de primavera, para facilitar el armado del roster oficial para el primer cotejo de la campaña próxima.

En estos "cortes" que hacen los equipos de MLB, algunos venezolanos son los perjudicados y reasignados al campamento de las Ligas Menores para seguir sus trayectorias en los conjuntos afiliados. Uno de los casos más sonados entre los criollos fue el de Luisangel Acuña, quien sorprendió en los entrenamientos, pero no hizo el equipo.

Otro ejemplo de ello se ha presenciado en la mañana de este martes, 12 de marzo, pues el receptor criollo Jhonny Pereda fue enviado de regreso a las Ligas Menores por los Marlins de Miami. El careta pertenece a los Leones del Caracas en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y en las últimas campañas ha sido de gran importancia.

"Los Miami Marlins hoy han enviado al RHP Max Meyer a Triple-A Jacksonville. Además, los siguientes jugadores han sido reasignados al campamento de ligas menores: C Jhonny Pereda, INF Jose Devers, INF Troy Johnston, OF Griffin Conine, OF Marty Costes y OF Jonathan Davis", indica la cuenta del Departamento de Comunicaciones de los peces en la red social X (anteriormente Twitter).

Con 27 años de edad, Pereda no ha podido dar el salto hasta Las Mayores, registra diez campañas en las Ligas Menores en diferentes categorías. Desde el 2021 ha jugado en Triple A.

En 2023 dejó registro de 75 incogibles, 6 cuadrangulares, 36 carreras fletadas, 32 anotadas, 32 pasaportes negociados y 51 ponches sufridos en 231 visitas al cajón de los bateadores, exhibiendo un AVG de .325.

Por su parte, en el Spring Training de este año consumió cinco turnos ofensivos y no logró conectar imparable, remolcó una carrera, recibió un boleto y se ponchó en una ocasión.