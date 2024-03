MLB: ¡Se pronuncia! ¿Cuándo regresa Ronald Acuña Jr. al line up de Atlanta? (+Video)

Video: @Alden_Gonzalez - X" />

El estelar slugger de los Bravos de Atlanta, Ronald Acuña Jr., se ha mantenido fuera de acción en el Spring Training del 2024 debido a una irritación en el menisco de su rodilla derecha, la misma que fue operada hace un par de campañas y que lo alejó de la actividad deportiva por largos meses.

Poco a poco se ha rumorado un regreso de "El Abusador" al terreno de juego, el venezolano viajó hasta Los Ángeles a revisarse con su doctor, pero todas las novedades resultaron positivas. Él mismo ha confesado que no padece de ninguna molestia y cree poder seguir jugando.

"Me siento bien, como si nada hubiera pasado. Fui a California a verme con el doctor, pero me siento bien. No sé cuándo podré jugar, siento que puedo jugar, que puedo estar en el terreno, pero me debo a la organización. Quiero jugar en el Opening Day", soltó el oriundo de La Sabana, estado La Guaira.

Sin embargo, su bienestar no es suficiente para colocarle nuevamente en la alineación, pues el staff técnico, comandado por Brian Snitker, requiere de la autorización por parte de los médicos del equipo para que regrese a su habitual primer lugar en el line up.

“Sigue progresando y haciendo todo lo que se le ha requerido”, dijo Snitker a MLB.com “Cuando los preparadores físicos me lo indiquen, lo pondré otra vez en el lineup”, precisó.

Cuando se trata del vigente MVP de la Liga Nacional y el protagonista de inauguración del club de bateadores con 40 jonrones y 70 bases robadas en un mismo año, los cuidados se incrementan al cien por ciento, pues se trata de una de las figuras principales del conjunto de Georgia y su aporte es vital en la campaña regular.