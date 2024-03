MLB: ¡Qué clase! Lenyn Sosa luce en el Spring Training con una defensa de lujo (+Video)

No todo se trata de batear e impulsar carreras en el mundo del beisbol. Otra de las cualidades en las que se fijan los coaches para decidir si un pelotero debe o no quedarse en el primer equipo es su defensa, y eso es algo que no ha parado de perfeccionar Lenyn Sosa durante este Spring Training.

El infielder de las Medias Blancas de Chicago se lució en la jornada de este viernes con una jugada de alta factura, en la que demostró que no solo tiene capacidad para leer las conexiones, sino también un poderoso brazo para cubrir sin problemas la tercera base.

En la parte baja del tercer episodio, Anthony Rendón bateó un rodado fuerte por los lados del venezolano, quien capturó la pelota de gran manera para así concretar el out con un preciso lanzamiento. Al final, el partido entre Chicago y los Angelinos de Los Ángeles lo ganaron estos últimos con pizarra de 2-0.

Respecto a su aporte a la ofensiva, el chamo de Puerto Ordaz se fue de 2-1 con un sencillo en el quinto capítulo. Con este ya son tres compromisos seguidos en los que conecta al menos un hit. En líneas generales acumula cinco imparables en 15 visitas al plato, con un jonrón, dos carreras remolcadas y cuatro empujadas.

Asimismo, vale recordar que esta es la sexta participación de Lenyn Sosa en un Spring Training de las Medias Blancas. El infielder de 24 años debutó en las Grandes Ligas en la temporada 2022; mientras que en la campaña pasada logró ver acción en más de 50 juegos, con seis vuelacercas y 14 impulsadas.