MLB: Angelinos de Los Ángeles pasarían un pésimo momento en 2024 por esta razón

La condición económica de los Angelinos de Los Ángeles parece que irá a peor para la temporada 2024 de la MLB. Perdieron a su principal superestrella, Shohei Ohtani, en la última temporada muerta y la falta de nivel competitivo para optar por un lugar en los playoffs hacen que el valor de mercado del club descienda a pasos agigantados.

La posibilidad de que el club sea vendido ha ido tambaleando entre el "sí" y el "no" de su propietario Arte Moreno, quien en 2022 anunció que estaba dispuesto a entregar la organización y a finales de 2023 cambió de parecer.

Esta semana, Moreno conversó con Jeff Fletcher de The Orange County Register y volvió a afirmar su postura de permanecer al mando de la franquicia. De igual manera, enfatizó que en la venidera campaña se verá obligado a mantener una nómina bastante discreta para bajar los gastos del conjunto.

“Estoy aquí a largo plazo”, subrayó. “Hay algunas personas que regresaron y otras que sabían que lo tenía en el mercado (en 2022). Básicamente dije que no está en el mercado”.

No obstante, no se cerró completamente a la idea de la venta. Aunque no está puesto para buscar un comprador, expresó que si recibía una oferta que alcanzara una suma bastante elevada se vería obligado a considerarla.

“Estamos abiertos a mirar el futuro del béisbol y damos la bienvenida a un nuevo comienzo en la elaboración de una propuesta que sea buena para Anaheim y nuestros residentes. Soy todo oídos. Sabemos lo que funciona y hemos visto lo que no. Damos la bienvenida a una propuesta justa. Como ciudad, estamos comprometidos a aprovechar décadas de béisbol en Anaheim para las generaciones venideras”, dijo Moreno sobre la posibilidad de construir un nuevo estadio para Angelinos.