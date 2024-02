MLB: ¿Cuáles equipos de Grandes Ligas podrían contratar a Oswaldo Guillén? (+Video)

El dirigente de los Tiburones de La Guaira, Oswaldo Guillén, ha guiado a su equipo a ganar todos los títulos posibles en la temporada invernal 2023-2024. El nombre del mandamás quedará enmarcado en los libros de historia de la organización tras conquistar la corona de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) luego de 37 años de sequía.

No conforme con el título del circuito nacional, "Ozzy" viajó con sus guerreros hasta el loanDepot Park, casa de los Marlins de Miami, para hacerse con la copa de la Serie del Caribe, fulminando una sequía de más de una docena de calendarios para el beisbol venezolano.

Al convertirse en el vigente ganador del Caribe, los focos se vuelcan sobre él y no sería una locura verle dirigiendo en las Grandes Ligas, aunque su última experiencia no terminó de la mejor manera, pues los Marlins de Miami le despidieron en el 2012.

"A mí me botaron por malo, por mal manager. En aquel momento los Marlins eran un equipo malo, cambiaron a todo el equipo en junio-julio. Ya yo sabía lo que venía, pero a mí me botaron por malo, no por el comentario que supuestamente hice. No tengo nada en contra de los Marlins", expresó de manera tajante el actual manager de Tiburones.

Tal como lo dice Oswaldo, fue su peor año como dirigente en Las Mayores, en ese momento los peces tuvieron récord de 69-93, quedándose muy lejos de una posible participación en los playoffs.

"Yo no pierdo el sueño por volver a ser mánager de las Grandes Ligas”, ha dicho en repetidas ocasiones el mirandino. Por ello, existe una posibilidad de no volver a verle en MLB, pero siempre queda la esperanza que sea contactado por cualquier organización en pro de un buen proyecto.

¿Cuáles equipos de las Grandes Ligas pudieran contratar a 'Ozzy'?

Guillén es un hombre de retos y que sabe imponerse en las adversidades, lo demostró con sus Tiburones de La Guaira en la zafra 2023-2024. Sabe a la perfección lo que es resultar campeón de una Serie Mundial como mandamás, cuando lo logró en el 2005 con los Medias Blancas de Chicago.

Por ello, sería bueno para el espectáculo verlo en un conjunto que apunte a un proyecto interesante.

Atléticos de Oakland

Tal como lo reseña el portal web Fansied, la novena que viste de verde se encuentra en un largo proceso de reconstrucción, incluyendo una mudanza a Las Vegas que parece inminente para la contienda del 2027.

Si se hace realidad el cambio de ciudad para los Atléticos, también es lógico pensar que intentarán conformar un staff técnico a la altura para empezar a conformar una nueva cara para la franquicia, es allí cuando el nombre de Oswaldo Guillén podría aparecer entre los candidatos, a menos que otra organización lo tenga en sus planes antes de ese entonces.

Medias Blancas de Chicago

En este equipo siempre será recordado de buena manera y recibido con los brazos abiertos, con los White Sox fue que pudo alcanzar la gloria de ser campeón de Serie Mundial, fue en el 2005. "Le deseo la mejor de las suertes y estaré listo, por si él está dirigiendo terrible. Lo hice con el mejor manager en la historia del juego, Tony La Russa", confesó Oswaldo cuando Pedro Grifol fue elegido para ocupar la responsabilidad de mánager.

El accionar de los patiblancos no ha sido el mejor bajo la dirigencia de Grifol, es por ello que no se descarta que en cualquier momento, a partir de la campaña 2024 de Las Mayores, pudiera ser llamado Guillén.

Medias Rojas de Boston

Acá las medias cambian de color, nos volcamos al que podría ser el equipo con mayor historia para dirigir por parte del venezolano; los patirrojos. Los últimos años de Boston no han sido ni parecidos a lo que acostumbran a hacer en el mejor beisbol del mundo, de hecho, en la temporada muerta prácticamente no hicieron movimientos en busca de mejorar la novena.

Por lo que este 2024 no parece ser una cosa realmente distinta a lo que han sido las anteriores campañas. ¿Será Oswaldo Guillén quien los saque del mal momento? Ya se ha caracterizado por ser un caballero que rompe malas rachas y largas sequías. El último triunfo de los Red Sox fue en el 2018.