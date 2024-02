MLB: ¿Podrá Oswaldo Guillén volver a dirigir en las Grandes Ligas? (+Video)

Oswaldo Guillén ya era parte de la historia del beisbol, pero con lo que hizo entre enero y febrero de 2024, su nombre definitivamente debe estar a una altura legendaria, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.

"Ozzie" ya había hecho historia en las Grandes Ligas, cuando el año 2005 rompió la "maldición de las medias negras" para darle a los Medias Blancas de Chicago su primer título de Serie Mundial desde la temporada de 1917.

Ahora, en Venezuela, Guillén volvió a romper dos largas sequías, para darle a sus queridos Tiburones de La Guaira su primer título desde 1986, y además regalarles la primera Serie del Caribe de su historia y la primera para un equipo venezolano desde 2009. Ante este par de hazañas, una duda bastante válida surge dentro de la fanaticada venezolana. ¿Podrá "Ozzie" dirigir nuevamente en las Grandes Ligas?

Galones de sobra

"No estoy pendiente de dirigir en las Grandes Ligas. No me quita el sueño de volver a dirigir ahí. Si se da, es porque me darán muchos millones, sino, no estoy pendiente", fue lo que declaró Guillén hace muy poco en una de sus imperdibles ruedas de prensa durante la Serie del Caribe.

Está más que claro que al antiguo dirigente de Chicago y Miami no tiene demasiado interés en volver a Las Mayores, pero un buen contrato podría hacerlo cambiar de opinión. Y si hablamos de merecimientos, existen pocas ideas -o ninguna- que puedan cambiar la percepción de que Guillén en efecto merece una firma jugosa para dirigir en las Grandes Ligas.

Lo que hizo el venezolano con La Guaira demuestra que está más vigente que nunca, ya que convirtió a un equipo que tenía récord de 18-20 cuando asumió, en una máquina de ganar juegos de pelota.

En Ronda Regular de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, "Ozzie" ganó 12 de los 18 encuentros que dirigió, para dejar a La Guaira con récord de 30 triunfos y 26 derrotas, lo que bastó para clasificar al Round Robin, en donde Tiburones volvió a impresionar al obtener 12 triunfos y solo cuatro reveses.

Cardenales fue el rival del equipo litoralense en la Gran Final, en donde los guairistas se impondrían en tan solo cinco juegos. En la Serie del Caribe la racha continuó, ya que Tiburones fue campeón con récord de 7-1.

Al revisar sus números globales, Guillén culminó la temporada con los escualos con 35 victorias y tan solo dos caídas, además de llevarse dos trofeos para las vitrinas del equipo de sus amores, en donde ya se convirtió en una de las más grandes leyendas históricas.

Por si faltaba algo más para añadirle sabor a todos sus logros, el criollo es tan solo el segundo manager en la historia del beisbol en ser campeón en una liga invernal, en MLB y en la Serie del Caribe, hito que solo había logrado el histórico Tommy Lasorda.

Tal vez Guillén no tenga la intención inmediata de volver a ser manager en las Grandes Ligas, y puede que incluso su relación actual con MLB no sea la mejor. Lo que sí es seguro es que si de capacidades hablamos, el venezolano supera con creces a muchos dirigentes "big leaguers".