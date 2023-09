MLB: ¿Próximo Guante de Oro? Julio Rodríguez y su conversión a jardinero élite

El actual novato del año de la Liga Americana, Julio Rodríguez, no sólo ha captado miradas gracias a su bateo explosivo, sino que también su defensa ha mejorado mucho y lo ha convertido en uno de los mejores custodios de los jardines en todas las Grandes Ligas.

Para muestra un botón, esta semana Rodríguez no tuvo problemas en capturar una línea bajita conectada por Noelvi Marte, el dominicano tuvo que correr rápido hacia adelante para llegarle a esa bola que llevaba malas intenciones. Rodríguez recorrió según statcast 49 pies en 3.5 segundos, con una probabilidad de 65% de éxito de ser capturado.

“He mejorado mucho”, dijo Rodríguez al periodista Daniel Kramer. “Mis lecturas, todo, probablemente he mejorado mucho. Quizá nunca hable de esto, pero me siento orgulloso de lo que he venido haciendo, mis compañeros se sienten seguros cuando sale una conexión al jardín central”.

El dominicano ocupa el tercer lugar entre los jardineros calificados con 11 outs por encima del promedio en 2023. Pero según muestra Kramer en su estudio, Rodríguez únicamente ha tenido problemas con batazos en los que tiene que correr hacia adelante.

El joven de 22 años no tiene problema alguno para llegarle a pelotas dirigida hacia los huecos de los jardines, y únicamente ha tenido que lanzarse para llegarle a una pelota una sola vez en toda la temporada en los 307 lances defensivos que ha tenido.

Según MLB Savant, Rodríguez está por debajo del promedio de la liga en reacción ante los batazos, y justo en el promedio en efectividad de ruta de carrera. Pero eso no parece importar porque eso lo compensa con su aceleración lo cual hace que le llegue con facilidad a batazos que parecen complicados.

Su aceleración está 1,5 pies por encima del promedio en la segunda mitad. Su velocidad de sprint es de 29.7 pies por segundo, y el promedio de la MLB es de 27, siendo de los mejores jardineros en correrle a las pelotas en toda las Grandes Ligas.