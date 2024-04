MLB: Mike Trout busca apoderarse de este renglón histórico dentro de los Angelinos (+video)

Uno de esos escasos peloteros franquicias que quedan en las Grandes Ligas es Mike Trout, quien tiene toda su carrera jugando en los Angelinos de Anaheim y este lunes se acercó al liderato de triples históricos de esta organización.

Durante la temporada muerta se corrió el rumor de que el jardinero central también podía tomar otro destino, luego de que Shohei Ohtani abandonara la franquicia. Sin embargo, el derecho sigue regalando batazos a la afición de los Angels.

Mike Trout y el poder de los extrabases:

Como de costumbre, Trout comenzó otra campaña con un buen ritmo ofensivo, registrando hasta seis extrabases de 10 inatrapables que acumula en este 2024.

Uno de esos batazos de más de una almohadilla es un triple, el cual acaba de conseguir esta noche contra los Rays de Tampa Bay en su primer turno del desafío.

Mike Trout escala en el renglón de triples de su novena:

No obstante, este no fue un triple común, debido a que significó la conexión de tres bases número 53 en la trayectoria de Mike, igualando a Chone Figgins, ex jugador que ocupa la segunda plaza en el ranking de por vida del conjunto californiano.

Sin duda, Mike Trout no para de conseguir logros impresionantes y a sus 32 años, ya es una leyenda dentro de la organización de los Angelinos. El presente torneo puede ser importante para el jardinero, quien espera llegar a los 400 cuadrangulares y las 1.000 empujadas de por vida.