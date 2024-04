MLB: ¡Nada se le escapa! Francisco Álvarez sigue brillando detrás del home (+Video)

A pesar de que los Mets de Nueva York no han arrancado la temporada 2024 con buenos números, las actuaciones individuales de varios peloteros están dejando un buen sabor de boca para el manager Carlos Mendoza. Justamente, en la jornada de este lunes Francisco Álvarez sorprendió a más de uno con su potente brazo.

El conjunto de Queens inició una serie de cuatro partidos en el Truist Park frente a los Bravos de Atlanta, equipo a batir en la División Este de la Liga Nacional. Allí, el oriundo de Guatire colaboró con una gran jugada que evitó que los de casa lograran tomar ventaja en la pizarra.

Con un out y Matt Olson en la inicial, el relevista Reed Garrett hizo un lanzamiento desviado que no pudo capturar el venezolano. Sin embargo, el rebote le quedó cerca y sin titubear lanzó directo al guante de Francisco Lindor para poner out al corredor con el tiro.

Asimismo, cabe recordar que el criollo estuvo intraficable durante el Spring Training e impresionó a varios con su capacidad para sacar outs desde el home. Y es que al final lideró a los receptores durante ese periodo respecto a los outs en intento de robo, capturando a un total de ocho.

Por otra parte, Francisco Álvarez ha aportado con lo justo para la causa de los Mets este inicio de zafra. En nueve partidos cuenta con .300 de promedio, con nueve indiscutibles en 30 turnos, con tres dobles, un cuadrangular, cuatro carreras remolcadas y tres anotadas.