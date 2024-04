MLB: ¡Una flecha! mira a Ronald Acuña Jr. "volando" en las almohadillas (+video)

Para nadie es un secreto que Ronald Acuña Jr. parece un correcaminos por su impresionante velocidad, sin embargo, nunca deja de sorprender con su capacidad para alcanzar la siguiente base tan rápidamente.

El "Abusador" comenzó bien la zafra, pero se ha ido apagando en los choques recientes. De hecho, ostenta una sola base robada y esta fue en el primer compromiso del calendario regular.

No obstante, no se debe a ningún problema en su rodilla que lo motive a no correr con la misma velocidad que la de costumbre y eso quedó evidenciado este lunes.

Ronald Acuña: una bestia, hasta para correr las bases:

El conjunto de los Bravos de Atlanta fabricó un rally de cuatro rayitas en el tercer capítulo, el cual los puso adelante parcialmente ante los Mets de Nueva York y el criollo anotó la segunda.

El oriundo de la Sabana corría en la inicial y ante un batazo corto de Ozzie Albies, fue trotando hasta la segunda a la espera de saber si el jardinero podía capturar la bola, pero después vino lo bueno.

Acuña Jr. metió un sprint al ver que la bola cayó, que lo hizo llegar en fracción de segundos al plato y quedando a salvo, en una jugada que podría ser cerrada con otro jugador corriendo o incluso, ni siquiera se arriesgaría a seguir al plato.

Además, la velocidad de aceleración de Ronald fue tan fenomenal que casi alcanza a su compañero que ocupaba la intermedia antes de la conexión, algo que ya ha hecho en reiteradas oportunidades la "Bestia": anotar con un sencillo desde la primera.

Sin duda, el jardinero de los Bravos tiene unos atributos superaltivos en sus piernas y los aprovecha, para ayudar a su franquicia.