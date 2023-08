MLB: Julio Urías completó su mejor apertura de la temporada

Julio Urías no ha tenido una buena temporada con los Dodgers de Los Ángeles, aún así es considerado el "As" de la rotación gracias a la ausencia de Walker Buehler y los problemas físicos de Clayton Kershaw. Sin embargo, el siniestro no ha sido tan dominante en cada una de sus aperturas.

A pesar de esto, el mexicano mostró en su última apertura que tiene toda la capacidad para salir del mal momento y ante los Rockies de Colorado completó su mejor presentación de toda la campaña, tanto así que igualó su tope máximo de ponches con doce.

Asimismo, tras lograr su décima victoria del año, el zurdo mexicano no dudó en manifestar su satisfacción y más cuando sabe que los Dodgers necesitan de él y que mantenga su lado más dominante en el montículo para seguir encaminados a la postemporada.

“Este juego tiene muchos altibajos. Las últimas dos temporadas he sido capaz de ser muy consistente, pero este año hemos tenido que batallar con algunas cosas que me han hecho un poco inconsistente. Pero ahora me siento bien física y mentalmente, y creo que estamos volviendo a la normalidad”, comentó Julio Urías.

Por otra parte, esta es la tercera victoria para el siniestro en lo que va de mes, ya que ha silenciado los bates de Atléticos de Oakland, Cascabeles de Arizona y como ya se mencionó, Rockies de Colorado.

Dave Roberts, por su parte, también elogió a su lanzador y que a pesar de no tener buenos resultados en la primera mitad de campaña, todavía está confiado de terminar con increíbles números personales y por qué no, ser clave en la postemporada.

“Creo que entiende que, hasta este momento, no ha sido el año que esperaba. Pero realmente puedes terminar fuerte y hacer que sea un gran año. Todavía queda mucho béisbol”, reiteró el mánager de los Dodgers.

En 18 presentaciones, Urías tiene récord de (10-6) con 48 carreras limpias toleradas en 99 entradas y un tercio de labor. Además de esto, ha recetado a 99 bateadores y tiene efectividad de 4.35.