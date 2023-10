MLB: Jeremy Peña: “Mi padre lo ha sido todo”

A propósito del arranque de la liga invernal de la pelota dominicana (LIDOM), le preguntaron al campocorto estrella de los Astros de Houston, Jeremy Peña, sobre su padre, Gerónimo, quien fue figura en los años 80 y 90 con los Tigres del Licey.

Para Jeremy, el beisbol siempre estuvo presente en su vida, se mudó a los 9 años de Santo Domingo a Estados Unidos, y desde su etapa universitaria, se vía que tendría un futuro brillante en la pelota.

“Mi padre lo ha sido todo, no solamente ha sido buen padre, también ha sido mi coach, me ha ayudado en este proceso de lo que es la pelota. Siempre le agradezco a Dios por regalarme también a mi madre que ha sido una luchadora, sin ellos no soy nada”, dijo Jeremy.

“Mi papá no sólo ha sido una figura paterna para mí, sino también ha sido mi modelo a seguir”, manifestó Peña, quien llegó al Juego 4 de la serie contra los Rangers bateando para .231 con un doble. “Nunca tuve que salir de mi casa para hallar a una persona a emular. Tenía eso en la misma sala de la casa.”

Peña ahora brilla con luz propia en las Grandes Ligas, con un anillo de campeón y continúa con su aporte juego tras juego para la causa sideral que busca ponerse a ley de un triunfo de avanzar a otra Serie Mundial.