MLB: Estos son los números de Brayan Bello contra los Yankees de New York

Brayan Bello estará haciendo su apertura 21 de la temporada contra el archirrival los Yankees de New York, en una serie que será muy importante para los Medias Rojas de Boston, no tienen un mañana y necesitan crear una dinámica positiva para luchar por un lugar en la próxima edición de la postemporada 2023. el joven dominicano es el as de la rotación del equipo y tiene toda la responsabilidad de lograr un buen resultado contra los peores Yankees de las últimas temporadas de la MLB.

Brayan Bello contra los Yankees registra: 4 aperturas, 1-2, 1.44 efectividad, 25.0 entradas, 19 hits, 8 carreras, 4 limpias, 8 boletos, 21 ponches, 1.08 WHIP. Durante esta temporada los ha dominado bastante bien, 3 carreras limpias en 14.0 entradas con marca de 1-0 en dos juegos; si hay un lanzador que puede reconducir el mal momento del equipo ese es Bello.

Durante el mes de agosto Brayan Bello no ha estado fino con sus comandos, pero tampoco ha recibido tanto daño... registra: 3 aperturas, 1-1, 17.1 entradas, 23 hits, 9 carreras limpias, 3 cuadrangulares, 4 boletos, 14 ponches, 1.56 WHIP. El gran problema con el que se ha encontrado Bello durante agosto es la pésima ofensiva de su equipo, que no lo ha apoyado en las salidas.

Los Yankees de New York están en el peor momento de los últimos años, en los últimos 7 días registran: 111 anotadas, 27 hits, 2 cuadrangulares, 10 impulsadas, .178 promedio. Si hay un juego que ayude a mejorar la situación de los Medias Rojas es este con su as en la lomita.